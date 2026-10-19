Motsi Mabuse über Erfahrungen mit Rassismus

München (dpa) - «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse erlebt nach eigenen Angaben immer wieder Alltagsrassismus - vor allem, wenn sie kein Make-Up trägt. Zwar sei sie nach so vielen Jahren im deutschen Fernsehen bekannt und werde als «Frau Mabuse» auch durchaus freundlich empfangen.

«Aber ich erlebe auch, dass ich in Hamburg in ein Uhrengeschäft gehe und der Verkäufer mir ins Gesicht sagt, das sei das falsche Geschäft für mich. Ich erlebe Rassismus unterschiedlich. Wenn ich zum Krankenhaus gehe, ungeschminkt und ohne gemachte Haare, dann erlebe ich Rassismus», sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Beim Zoll «jedes Mal gestoppt»

«Oder wenn ich fliege. Da bin ich ja nicht geschminkt oder sonst was - und ich werde immer angehalten. Ich werde immer nach meinem Ausweis gefragt oder darauf hingewiesen, dass ich in der Business-Class-Schlange stehe. So, als gehöre ich da nicht hin. Ich pendle zwischen England und Deutschland und beim Zoll werde ich jedes Mal gestoppt.»

Solche Erfahrungen sind auch Teil des Doku-Formats «Motsi & Oti - Meet the Mabuses», das jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Darin gewähren Motsi Mabuse und ihre Schwester Oti Einblick in ihr Leben.

«Es hat einfach Spaß gemacht, mit meiner Schwester was zu machen. Ich glaube auch, gerade heutzutage ist es nochmal wichtig, neue Geschichten zu erzählen und zu sehen, wie es wirklich ist», sagte die 45-Jährige. «Wir sind als junge Mädchen hierhergekommen nach Europa und mussten arbeiten, mit allen möglichen Situationen umgehen - aber trotzdem durchziehen und unser Ziel erreichen.»

Heimat Südafrika

Die Schwestern stammen aus Südafrika - und Motsi Mabuse kann sich auch vorstellen, dort wieder zu leben. «Wenn die Arbeitsphase vorbei ist, wenn man in die Rente geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, ein halbes Jahr in Deutschland zu leben und ein halbes Jahr in Südafrika zu sein. Aber jetzt arbeiten wir, also wir müssen noch 15 Jahre durchhalten. Und dann werde ich, wenn Gott es erlaubt und wir noch auf dem Planeten sind, werde ich definitiv nach Südafrika zurückgehen», sagte Motsi Mabuse der dpa.

«Es läuft in Südafrika genauso wie in Deutschland. Wir haben genau die gleichen Probleme wie in Deutschland. Aber das Leben lebt man nur einmal, und das spürt man in Südafrika. Die Stimmung ist gut. Die Leute lassen sich nicht so runterziehen.» Was ihr außerdem besonders fehlt: «Das Essen vermisse ich natürlich. Gewürze, Früchte, die man vom Baum essen kann.»