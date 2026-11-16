Belästigungsprozess: Depardieu nimmt Berufung zurück

Paris (dpa) - Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu will überraschend nicht mehr gegen seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe ankämpfen. Die Anwälte des 77-Jährigen bestätigten zu Beginn des Verfahrens vor dem Pariser Berufungsgericht, dass der Darsteller von der Berufung zurücktrete. Auch die Staatsanwaltschaft zog daraufhin ihre Berufung zurück. Das Urteil aus erster Instanz - 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten - wird damit rechtskräftig. Depardieu selbst war vor Gericht nicht anwesend.

Depardieu hatte Belästigung vor Gericht zuvor bestritten

Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten Depardieu beschuldigt, sie bei Arbeiten zum Film «Les volets verts» (Die grünen Fensterläden) von Regisseur Jean Becker 2021 an den Brüsten und am Po begrapscht zu haben. Auch soll der berühmte Darsteller sie obszön angesprochen haben.

In erster Instanz hatte Depardieu vor Gericht bestritten, die beiden Frauen sexuell belästigt zu haben. Im Fall der Ausstatterin räumte er ein, sie an den Hüften berührt zu haben - betonte jedoch, dies sei nicht sexuell motiviert gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Übergriffe in erster Instanz als vorsätzlich eingestuft. Das Gericht verurteilte Depardieu neben der Bewährungsstrafe zu Geldzahlungen an die beiden Frauen. Auch solle er in ein Register mit Sexualstraftätern aufgenommen werden.

Vorwürfe gegen Depardieu mehren sich seit Jahren

Bereits seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Erst vergangene Woche hatten Medien neue Details zu Vorwürfen publik gemacht. Depardieu hatte bisher die Vorwürfe abgestritten.

Der preisgekrönte Schauspieler hat in mehr als 200 Filmen gespielt, viele sind zu Klassikern des Kinos geworden, wie «Cyrano von Bergerac», «Asterix und Obelix» und «Die letzte Metro». Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen sowie missbilligender Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zur äußerst umstrittenen Figur geworden.