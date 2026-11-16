Robert Pattinson wird der neue James Bond

London (dpa) - Seit Jahren wurde spekuliert, jetzt steht der neue James-Bond-Darsteller endlich fest. Robert Pattinson wird den berühmten Geheimagenten in Zukunft spielen. Das gab Amazon MGM Studios laut der offiziellen 007-Webseite bekannt. Der 40-jährige Engländer wird damit Nachfolger von Daniel Craig, der sich 2021 mit «Keine Zeit zu sterben» von der Rolle verabschiedet hatte. Seitdem waren zahlreiche Schauspieler für die 007-Rolle gehandelt worden. Der Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve («Dune») Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen.

In einem Trailer mit der ikonischen 007-Musik trat Pattinson mit gezogener Waffe aus dem Dunkel. «James Bond wird zurückkehren», war danach in dem knapp 25-sekündigen Clip zu lesen.

Der siebte Agent 007

Pattinson ist der siebte Bond-Darsteller der Kinoreihe. Vor ihm verkörperten Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die von Autor Ian Fleming erfundene Figur. Seinen ersten Fall löste James Bond in dem 1953 veröffentlichten Roman «Casino Royale». Sein Kinodebüt gab er 1962 in «James Bond - 007 jagt Dr. No». Seitdem produzierte die Firma Eon insgesamt 25 Filme.

Der neue Film wird der erste unter der Federführung von Amazon. Anfang 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend angekündigt, die kreative Kontrolle abzugeben. Mehr als 60 Jahre lang war Bond Familiensache: Barbaras Vater und Wilsons Stiefvater Albert R. «Cubby» Broccoli hatte die Filmreihe einst gemeinsam mit Harry Saltzman gestartet.

2022 übernahm Amazon das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar und erwarb damit 50 Prozent an der Reihe. Das Sagen hatten zunächst weiterhin Broccoli und Wilson. Ihr Verhältnis zu Amazon galt als angespannt. Umso überraschender kam der Rückzug. Viele Fans äußerten daraufhin die Befürchtung, Amazon könne das Bond-Franchise verramschen. Amazon-Gründer Jeff Bezos fragte nach der Ankündigung sogar seine Follower auf X, wer der nächste Bond werden solle.

Zurück zu Flemings Romanen?

Das Drehbuch für den neuen Bond-Film stammt von «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight, der sich lange bedeckt hielt. «Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im September bestätigte er dann, dass ein erster Entwurf fertig ist. Dabei orientierte sich der 67-Jährige offenbar auch an Flemings Romanen.

Produziert wird der Film von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe. Mit großen Franchises kennen sich die drei aus. Pascal verantwortet unter anderem die «Spider-Man»-Filme. Heyman produzierte die «Harry Potter»-Filmreihe und ist auch an der neuen TV-Serie um den Zauberlehrling beteiligt. Lapointe produzierte die «Dune»-Filme ihres Ehemanns Denis Villeneuve. «Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen», sagte Pascal. Der Neuanfang müsse «mutig, mitreißend und vor allem anders» sein.

Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekanntgab, leitete Casting-Direktorin Nina Gold («The Crown»). Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen, der Kinostart wird für 2028 erwartet. Dann wären seit «Keine Zeit zu sterben» rund sieben Jahre vergangen - die längste Pause in der Geschichte der Reihe.