Comedian Paul Panzer über Absagen: «Frau ist gestorben»

Köln (dpa) - Der als Paul Panzer bekannte Comedian Dieter Tappert hat in einem Podcast darüber gesprochen, warum er mehrere Auftritte absagen musste. «Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens», sagte der 54-Jährige im Podcast «Betreff: Leben» von «Bergdoktor»-Schauspieler Hans Sigl. 25 Jahre sei das Paar zusammen gewesen, erzählte Tappert.

Der Comedian hatte im April alle seine Auftritte bis Mitte Mai abgesagt und das mit einem schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis begründet. Tappert sprach nun auch über den Umgang mit der Situation: «Da kann ich jetzt aber trotzdem nicht sagen: "Ja gut, jetzt ist alles zu Ende", ne. Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Ich kümmere mich um meinen Sohn. Selbst der Hund ist geblieben. Ja, einer muss sich ja kümmern.»

Der in Düren geborene Tappert ist mit Hunderten Scherzanrufen seiner Figur Paul Panzer bekanntgeworden und füllt mit seinen Live-Auftritten im für ihn typischen geblümten Hemd große Hallen. Zweimal erhielt er bereits den deutschen Comedy-Preis.