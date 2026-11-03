Daniel Brühl findet seine Verbindung zu Voldemort

Berlin (dpa) - Schauspieler Daniel Brühl hat über seine möglichen Anknüpfungspunkte mit «Harry Potter»-Bösewicht Lord Voldemort gesprochen. «Am Ende ist das ein Mensch, der total von Angst gesteuert wird. Vor allem von der großen Angst, die wir alle teilen: der Angst vor dem Tod», sagte der 48-Jährige dem Nachrichtenportal «web.de». «Dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen, sterben zu müssen, verbindet einen bei aller Dunkelheit und Bösartigkeit mit Lord Voldemort.»

Brühl verleiht in einer neuen «Harry Potter»-Hörbuchreihe Harrys Widersacher Lord Voldemort die Stimme. Voldemort sei der «ultimative Antagonist» und «eine sehr schillernde, vielschichtige Figur, mit der man auf den ersten Blick nichts gemein hat», erklärte Brühl. Mit Voldemorts Angst habe er aber «einen menschlichen Grund» gefunden, den man nachvollziehen kann. «Auch wenn man völlig anders ist, entsteht so eine Art Anknüpfungspunkt.»

Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe «Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung» heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version folge nun eine deutsche Variante. Das erste Hörbuch «Harry Potter und der Stein der Weisen» soll am 10. November erscheinen. Die sechs weiteren Hörbücher folgen im Anschluss monatlich. Neben Brühl werden unter anderem Nina Hoss als Professorin Minerva McGonagall und Armin Rohde als Hagrid zu hören sein.