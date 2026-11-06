«Die Millionenidee»: Es dümmelt jetzt auch bei Sat.1

Köln/Stapelfeld (dpa) - Tiere soll man bekanntlich dort beobachten, wo sie sich am wohlsten fühlen. Für norddeutsche Unternehmer mit Hang zum Einstecktuch gilt das offenbar ebenso. Ralf Dümmel, in einschlägigen Kreisen auch «Mr. Regal» genannt, ist in der ersten Szene seiner neuen Fernsehshow jedenfalls in seinem natürlichen Lebensraum zu sehen: einem gigantischen Regallager. «Ich weiß: Ganz Deutschland steckt voller Ideen», verkündet er dort lächelnd. «Ich bin bereit!» Botschaft: große Regale - große Worte.

Tatsächlich ist «Die Millionenidee», das Format, das Dümmel da einläutet, aber auch ein ambitioniertes Unterfangen. Der 59-Jährige ist vor allem bekannt aus der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen», in der Menschen mit Geschäftsideen um Geld buhlen. Dümmel ist dort ein Investor unter mehreren - wenn auch ein sehr umtriebiger. So umtriebig, dass Fans bereits ein Verb dafür erfunden haben, wenn Dümmel mal wieder einen Deal eingeht. Dann «dümmelt» es.

Bei Sat.1, wo am Sonntag (8. November, 18.15 Uhr) «Die Millionenidee» startet, will er nun ganz allein neue Waren für den Wirtschaftskreislauf entdecken. Dümmel ist Zugpferd der Show - offiziell heißt sie sogar «Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel». Das hat schon Fallhöhe - mindestens die eines Hochregallagers.

Ein Mann, ein Regal, eine Mission

Auch muss erklärt werden, dass Dümmel nun nicht einfach mehr vom Selben macht. Auf den Gedanken könnte man ja kommen. «Viele hatten am Anfang die Befürchtung, dass ich nun einfach eine Art zweite Version der "Höhle der Löwen" mache», sagt er selbst. Das sei aber wahrlich nicht der Fall - die Sendung sei inhaltlich und konzeptionell «etwas völlig anderes».

«Es fängt schon damit an, dass die Teilnehmer noch kein fertiges Produkt verkauft haben dürfen und eigentlich gar nicht den Wunsch hegen, Unternehmer zu werden», sagt Dümmel der dpa. «Diese Menschen haben oft nur eine abstrakte Idee im Kopf und wüssten gar nicht, wie sie die vielen geschäftlichen Fragen bei einer normalen Gründung überhaupt beantworten sollten.»

In der Tat ist die Einstiegsschwelle bei «Die Millionenidee» deutlich niedriger als in der Löwenhöhle. Es reicht eine Skizze. Mehr als 6500 Menschen schickten so Ideen für die erste Staffel ein. Darunter waren auch allerhand kuriose Dinge - etwa eine Unterhose mit einem «höhenverstellbaren Hodenhalter» und ein «Döner-Tee». An Ideen mangelt es Deutschland offenbar wirklich nicht.

Möge die Millionenidee mit dir sein

Manches wird diskutiert, anderes aussortiert. Dümmels Urteil dann: «Das ist keine Millionenidee.» Das klingt ein wenig wie Obi-Wan Kenobis berühmter Satz aus «Star Wars», als der Jedi-Meister beim Anblick des Todessterns erklärt: «Das ist kein Mond - es ist eine Raumstation!»

Ein wenig wie ein Jedi-Meister wird auch der Dümmel in dem Format behandelt. Nicht selten wirken die Kandidaten, als hätten sie gerade weniger einen Geschäftsmann als vielmehr eine Erscheinung getroffen. Einen Kandidaten überrascht Dümmel mit einer Geburtstagstorte und einem Ständchen. Der sagt: «Ganzkörper-Gänsehaut. Abgefahren!»

Nie war Kapitalismus so snackbar

Man kann auch sagen: Die Formel für «Die Millionenidee» ist tatsächlich anders als die der «Höhle der Löwen». Manches erinnert an eine Castingshow, anderes an Comedy oder eine Doku-Soap. Nie war Kapitalismus so snackbar. Und tatsächlich ist der Unterschied: Es geht mehr um Erfinder als um durchkalkulierte Start-up-Unternehmer.

Dümmel sagt, er habe die Grundidee dazu schon lange mit sich herumgetragen. Immer wieder sei er auf der Straße von wildfremden Leuten angesprochen worden, die gute Einfälle gehabt hätten. Seine erste Reaktion sei dann gewesen, für die «Höhle der Löwen» zu werben. «Einige waren davon begeistert, aber überraschend viele sagten mir direkt ins Gesicht, dass sie das auf gar keinen Fall tun würden. Sie erklärten mir ganz ehrlich, dass sie keine Unternehmer sind, auch niemals welche werden wollen und mit all den geschäftlichen Anforderungen völlig überfordert wären.»

Damit aus einer Idee ein echtes Produkt wird, darum kümmern sich nun Dümmel und sein Team in der neuen Show. Dümmel sagt, er gehe da finanziell selbst ins Risiko. Unter anderem müsse investiert werden, um zu klären, ob eine theoretische Idee rechtlich und technisch überhaupt umsetzbar ist. «Wir bauen teilweise aus den ersten Konzepten provisorische Konstrukte, die noch nicht einmal echte Prototypen sind, nur um damit im Labor wichtige Testergebnisse zu erzielen.» Am Ende soll der Gewinn nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt werden.

Promis? Nein danke!

Das Besondere zudem: Was sonntags im Fernsehen als große Geschäftsidee gefeiert wird, soll montags bereits im Einkaufswagen landen. Dafür sorgt der Konzern Lidl, der an der Kür der Gewinnerprodukte beteiligt ist. Sie sollen schon einen Tag nach der Ausstrahlung in den mehr als 3000 deutschen Lidl-Filialen erhältlich sein.

Neben Dümmel und Lidl entscheiden Leute aus Dümmels Firma über die besten Ideen. Zeitweise gab es zwar die Idee, ihm einfach zwei Promis an die Seite zu stellen. Das habe er aber strikt abgelehnt, sagt Dümmel: «Ich halte nämlich nichts davon, wenn in einer Jury Leute sitzen, die bei den Produkten eigentlich gar nichts zu entscheiden haben, während ich am Ende das gesamte finanzielle Risiko trage.»

Ob die Kandidaten die Millionenidee hatten, muss sich dann zeigen. Dass Sat.1 hofft, in Ralf Dümmel selbst eine gefunden zu haben glaubt, ist allerdings anzunehmen.