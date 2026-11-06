Lola Weippert: Tumor in der Brust ist gewachsen

Berlin (dpa) - Der Tumor in der rechten Brust der Moderatorin Lola Weippert ist gewachsen. Erst Mitte Oktober hatte die 30-Jährige öffentlich gemacht, dass bei einer Untersuchung ein Knoten entdeckt worden war. Nun teilte sie ihren Followern mit, dass der Befund größer geworden sei. «Der neue Tumor in meiner rechten Brust ist gewachsen», schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Bereits 2024 war in Weipperts linker Brust ein Tumor entdeckt worden. Damals ergab eine Gewebeuntersuchung, dass der Knoten gutartig war. Wie es nun weitergeht, ließ sie offen.

Biopsie oder weitere Kontrolle?

Nach dem aktuellen Ultraschall steht Weippert nach eigenen Angaben vor einer Entscheidung. Sie könnte wie bei dem Tumor in der linken Brust eine Biopsie durchführen lassen, um Klarheit zu bekommen. Oder sie wartet sechs Monate und lässt den Knoten dann erneut per Ultraschall untersuchen. «Ich muss erstmal darüber schlafen und nachdenken», schrieb die Moderatorin.

Weippert stammt aus Rottweil in Baden-Württemberg und moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island». Seit April unterhält sie sich mit der Sängerin Vanessa Mai jede Woche im gemeinsamen Podcast «Schön Laut».