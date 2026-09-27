«Die Millionenidee»: Ralf Dümmel entwickelt Produkte im TV

Unterföhring (dpa) - Als Juror bei der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen» investiert Ralf Dümmel in vielversprechende Firmen, nun entwickelt er auch Produkte im Fernsehen: Sat.1 kündigt eine neue Sendungsreihe mit dem Unternehmer an. «Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel» soll ab 8. November sonntags um 18.15 Uhr bei Sat.1 sowie auf der Streamingplattform Joyn laufen.

Rund 6.600 Menschen meldeten sich laut dem Privatsender aus Unterföhring bei München mit Produktideen an, manche dieser Ideen existierten den Angaben zufolge anfangs «nur auf einem Zettel oder im Kopf».

Der Unternehmer und Investor sowie sein Team wollen daraus «Millionenideen» machen: «Von der Auswahl der Idee über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest sind die Zuschauer bei jedem Schritt hautnah dabei.»

«Unglaublich stolz auf diese Sendung»

«Die Dreharbeiten waren für mich eine der bewegendsten Erfahrungen meines bisherigen Berufslebens», wird der 59-Jährige in der Mitteilung zitiert. Er sei «unglaublich stolz auf diese Sendung».

Der Investor trug laut Senderangaben «allein das volle Risiko» für die Produktentwicklung in der Showreihe. Der Gewinn werde nach Abzug aller Kosten 50:50 mit dem Ideengeber geteilt.