Tom Holland als Fred Astaire - Sabrina Carpenter stößt dazu

Los Angeles (dpa) - «Spider-Man»-Star Tom Holland (30) steckt in den Vorbereitungen zu seiner neuen Rolle als der legendäre US-Tänzer und Schauspieler Fred Astaire. Für das geplante Biopic hat er nun prominente Tanzpartnerinnen gefunden. Sabrina Carpenter (27) und Margaret Qualley (31) werden unter der Regie von Paul King («Paddington») die weiblichen Hauptrollen übernehmen, teilte King den Branchenblättern «Variety» und «Deadline.com» mit.

Grammy-Preisträgerin Carpenter («Short n' Sweet») wird die Schauspielerin Ginger Rogers, die berühmte Tanzpartnerin von Astaire, darstellen. Qualley («Das Ende der Sterne», «The Substance») porträtiert Adele Astaire, die ältere Schwester des Stars, die eine eigene Tanzkarriere hatte.

Fred Astaire (1899 - 1987) und Rogers (1911 - 1995) waren in den 1930er Jahren durch gemeinsame Musikfilme wie «Flying Down to Rio», «Top Hat», «Swing Time» oder «Shall We Dance» Hollywoods berühmtestes Tanzpaar.

Tom Holland hat Tanzerfahrung

Tom Holland bringt Tanzerfahrung mit. Der Brite, der in diesem Jahr mit Blockbustern wie «Die Odyssee» und «Spider-Man: Brand New Day» im Kino war, hatte seine Bühnenkarriere als Kind mit einer Hauptrolle in der Londoner Produktion des Musicals «Billy Elliot» über einen ballettverliebten Jungen begonnen.

«Wieder ins Tanzstudio zurückzukehren und meine Stepptanzschuhe anzuziehen - das bedeutet mir sehr viel», sagte Holland im Juli in der Sendung «Live with Kelly and Mark». «Einer meiner größten Fehler beziehungsweise Reuepunkte in meiner Karriere ist, dass ich nach "Billy Elliot" mit dem Tanzen aufgehört habe.» Umso schöner sei es, nun die Gelegenheit zu haben, diese Welt wiederzuentdecken, «die ich so sehr geliebt habe».