Mannheim (dpa) - TV-Star Elena Uhlig sieht schwindende Chancen auf Engagements für Schauspielerinnen über 50 Jahre. «Was weiß ich, wie lange ich en vogue bin? Ich bin 51», sagte sie in der Sendung «Einfach Franzi» mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. «Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt, Franzi.» Ihr Vergleich ist deutlich: «Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich

habe.»

Einen Grund dafür, dass Schauspielerinnen im Alter weniger gefragt sind, sieht sie in den erzählten Geschichten. Sie selbst schaue gern Teenie-

Serien: «Auf der einen Seite bin ich die Feministin, auf der anderen Seite liebe ich Aschenputtel.» Filme über Frauen in ihrem Alter seien dagegen «oft problembeladen». Elena Uhlig ist schon lange in Film- und TV-Produktionen zu sehen, unter anderem hatte sie Rollen in den Filmen «Chantal im Märchenland» (2024) und «Der Junge muss an die frische Luft» (2018).

Radio Regenbogen gehört zur Audiotainment Südwest – wie auch die Sender RPR1. (Rheinland-Pfalz), BigFM und RockFM.