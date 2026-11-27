Berlin (dpa) - Die Stimmung unter den deutschen Film- und Fernsehproduzenten bleibt schlecht. In der diesjährigen Herbstumfrage der Produktionsallianz mit rund 340 Mitgliedsfirmen bewerteten 81 Prozent der befragten Unternehmen die wirtschaftliche Lage der Branche als schlecht oder sehr schlecht. Im Vorjahr waren es 85 Prozent. Auch die Aussichten für 2027 beurteilten drei Viertel der Befragten negativ.

Jeweils 92 Prozent der Unternehmen sehen in sinkenden Budgets der Auftraggeber und steigenden Herstellungskosten relevante oder sehr relevante Probleme. 85 Prozent nennen langsame Entscheidungsprozesse bei den Auftraggebern, 79 Prozent ein sinkendes Auftragsvolumen.

Besonders schwierige Lage bei Filmen und Serien

Knapp die Hälfte (48 Prozent) der befragten Unternehmen berichtet für das bisherige Jahr 2026 von einem gesunkenen Umsatzvolumen bei Produktionsaufträgen im Vergleich zum Vorjahr. Bei Unternehmen, die überwiegend fiktionale Inhalte wie Filme und Serien produzieren, sind es 53 Prozent.

Bei der Ertragslage zeigen sich hingegen leichte Verbesserungen: Der Anteil der befragten Unternehmen, die Verluste machten, sank von 25 Prozent im Jahr 2024 auf 17 Prozent im Jahr 2025. Bei Unternehmen, die überwiegend fiktionale Inhalte produzieren, lag er zuletzt bei 22 Prozent.

Chefin der Produktionsallianz: «Schock für die Branche»

«Deutsche Unternehmen stehen damit weiter zwischen Hammer und Amboss», sagte die Chefin der Produktionsallianz, Michelle Müntefering. Selbst dort, wo produziert werde, bleibe häufig kaum Spielraum für Rücklagen und die Entwicklung neuer Filmstoffe. Dass bereits nach wenigen Tagen keine Anträge mehr auf die Kino- und TV-Förderung gestellt werden könnten, sei ein «Schock für die Branche». Die hohe Nachfrage nach Fördermitteln zeige zwar, dass es Projekte und Investitionsbereitschaft gebe, sie sei aber kein Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung.

Die Produktionsallianz versteht sich als Interessenvertretung deutscher Produzenten von Film, Fernsehen und anderen audiovisuellen Medien. An der jährlichen Herbstumfrage nahmen diesmal 199 von 340 Mitgliedsunternehmen vollständig teil. Die Ergebnisse sind nach Verbandsangaben repräsentativ für die Mitgliedsunternehmen, nicht aber zwangsläufig für den gesamten Markt.