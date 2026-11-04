Formel-1-Star Leclerc im Glück: Baby da vor Brasilien-Rennen

Monte Carlo/São Paulo (dpa) - Formel-1-Pilot Charles Leclerc ist zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit Ehefrau Alexandra gab der Ferrari-Fahrer via Instagram die Geburt von Bianca bekannt. «Bianca. 3.11.26», schrieben die beiden Eltern. Viel Zeit, das neue Glück zu genießen, bleibt dem 29 Jahre alten Monegassen aber nicht: Bereits an diesem Sonntag steht in São Paulo das nächste Formel-1-Rennen an. Leclerc war nach dem Großen Preis von Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag nach Monaco geflogen, um bei der Geburt zu Hause zu sein.

Er hatte schon zuvor betont: «Ich glaube nicht, dass ich ein Rennen verpassen werde. Aber ich werde absolut alles tun, um zwischen den Rennen so viel wie möglich zu Hause zu sein. Ich komme vielleicht etwas später an, aber ich werde am Sonntag die Rennen bestreiten.»

Leclerc belegt im WM-Klassement den fünften Platz. Zuletzt in Mexiko hatte er den vierten Platz belegt und mit einem Manöver gegen seinen Teamkollegen, Rekordweltmeister Lewis Hamilton, für Zoff im Ferrari-Rennstall gesorgt.

Vor Leclerc waren zuletzt der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien (45/Aston Martin) im März und der viermalige Titelträger Max Verstappen (29/Red Bull) aus den Niederlanden im Mai vergangenen Jahres erstmals Vater geworden.