Fünfjähriger Sohn führte Emma Roberts bei Hochzeit zum Altar

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Emma Roberts («American Horror Story») hat von ihrer Hochzeitsfeier im Sommer mit ihrer Tante Julia Roberts als Gast erzählt. «Mein Sohn hat mich zum Altar geführt», erzählte die 35-Jährige in der US-Talkshow «Jimmy Kimmel Live».

«Er ist fünf. Er sah in seinem kleinen weißen Anzug sehr süß aus.» Ihre Tante Julia Roberts sei natürlich auch bei der Zeremonie dabei gewesen, antwortet Roberts auf die Frage des Moderators. «Es war wunderschön, es war perfekt. Alles war buchstäblich ein wahr gewordener Traum.»

Roberts hatte ihren Partner Cody John am 25. Juli in Idaho geheiratet, wie aus einem Bericht der «Vogue» hervorgeht, den Roberts selbst auf Instagram teilte. Demnach waren sie und John sich im Mai 2022 bei einem Blind Date begegnet. Ihren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund.

Am Tag ihres Interviews bei Jimmy Kimmel, dem 28. Oktober, feierte ihre Tante Julia Roberts ihren 59. Geburtstag. Roberts hatte ein Foto von sich in den Armen ihrer Tante auf Instagram gepostet und ihrer Tante alles Gute gewünscht. «Ich liebe dich über alles!!», schrieb sie dazu.