Warum David Garrett seine Sterblichkeit feiert

Berlin (dpa) - Star-Geiger David Garrett motiviert die Endlichkeit des Lebens. «Ich liebe den Zerfall des Körpers», sagte der 46-Jährige der Zeitschrift «Bunte». «Es gibt nichts Schöneres, das man zelebrieren sollte. Endlichkeit ist die größte Motivation, alles zu geben - jede Emotion, jede Kreativität.»

Ohne diese Motivation wäre alles belanglos, erklärt Garrett weiter. «Das Schlimmste im Leben ist Belanglosigkeit. Kunst ist genau das Gegenteil: Sie ist rastlos, voller Frustration und Verzweiflung, aber auch voller Glückseligkeit. Ohne Zeitlichkeit und Endgültigkeit gäbe es keine Kunst.»

Der in Aachen geborene Garrett begann schon als Kind mit dem Geigenspielen und hat Millionen Platten verkauft. Er ist bekannt für seine Interpretationen auf der Geige von bekannten Songs - darunter etwa Stücke von Taylor Swift, Rihanna oder auch Udo Lindenberg.