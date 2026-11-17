Düsseldorf (dpa) - Bei einer Ehrung in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen hat Musiker Herbert Grönemeyer betont, wie wichtig Kultur für einen notwendigen Aufbruch im Land sei. «Noch nie war Kultur mit all ihren Bereichen so gefragt und überlebenswichtig wie zurzeit», sagte der 70-Jährige in Düsseldorf, wo ihm der Kunstpreis des Landes NRW verliehen wurde. «Es geht nicht nur um den Erhalt der Demokratie, nicht nur um den Kampf gegen aufkeimenden Faschismus», so Grönemeyer in seiner Dankesrede. In einer veränderten Welt mit Klimakrise, Kriegen, Armut und «reaktionärem Machtgehabe» sei die Zivilgesellschaft gefragt, Ideen dafür zu entwickeln, wie ein Miteinander wieder gelingen könne.

«Wir sind keine gespaltene Gesellschaft», betonte Grönemeyer. Er sei im Ruhrgebiet mit einem «festen Zusammenhalt zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Auffassungen» groß geworden. Dieser Traum treibe ihn nun heftiger denn je dazu an, sich «gegen alles Zersetzende, Gespalte, Gehetze, Gelalle von defekten Menschenächtern» zu stellen. Kunst müsse aufscheuchen, Bürgerinnen und Bürger zur Veränderung ermuntern und sie an ihre Pflichten für den Zusammenhalt der Gesellschaft erinnern.

Jury ehrt Einsatz für Gesellschaft und Fairness in Musikbranche

Grönemeyer verbinde man «unweigerlich mit dem Ruhrgebiet, mit diesem starken Stück Nordrhein-Westfalen», sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst nach der Ehrung. «Er ist ja auch so: Er ist rau, er ist herzlich, aber er hat ein großes Herz», so der CDU-Politiker.

Die in diesem Jahr zum sechsten Mal vergebene und mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Grönemeyer, in Göttingen geboren und in Bochum aufgewachsen, wurde von der Jury für sein gesellschaftspolitisches Engagement sowie seinen Einsatz für faire Vergütung und Reformen im Musikstreaming geehrt.