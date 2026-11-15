Helmut Fischer wäre 100 - Auf ewig der «Monaco Franze»

München (dpa) - Der Schauspieler Helmut Fischer ist für viele das personifizierte Münchner Lebensgefühl. Der Grund: die Kultserie «Monaco Franze - Der ewige Stenz» von Helmut Dietl, die Fischer auf einen Schlag berühmt machte. Als charmanter Flaneur Franz Münchinger erobert der Schauspieler darin die Herzen der Frauen und zeigt die entspannte Seite des Lebens. Würde der berühmte Münchner Schauspieler noch leben, gäbe es einiges zu feiern, denn heute wäre er 100 Jahre alt geworden.

Helmut trifft Helmut

Fischer wuchs in München in bescheidenen Verhältnissen auf. In den 50er-Jahren fing er mit der Schauspielerei an, vom Bayerischen Staatsschauspiel bis zu den Münchner Kammerspielen. Auch für das Fernsehen drehte er, etwa den ARD-Krimi «Tatort» mit Gustl Bayrhammer. Zudem schrieb er Filmkritiken. Doch viel Geld brachte das nicht ein. Der große Durchbruch ließ auf sich warten.

Doch dann lernte er Ende der 1970er Jahre in einem Schwabinger Café Helmut Dietl kennen - eine schicksalsträchtige Begegnung. Die beiden waren sich auf Anhieb sympathisch und teilten denselben Humor. «Man könnte sagen, dass der Helmut auch mein älterer Bruder hätte sein können», sagte Dietl mal in einem Interview. Er engagierte ihn für die TV-Serie «Der ganz normale Wahnsinn», einige Jahre später dann für den «Monaco Franze», der zumindest für seine Fans so etwas wie sein Alter Ego werden sollte.

«Auf den Leib geschrieben»

«Der Dietl hat ihm die Rolle auf den Leib geschrieben», sagt die Schauspielerin Michaela May, die mit Fischer gut befreundet war. In der Tat ist Fischer in dieser Rolle schlichtweg brilliant. Der Job bei der Polizei langweilt ihn, ebenso wie die kulturbeflissenen Aktivitäten seiner Frau, der vornehmen Antiquitätenhändlerin Annette von Soettingen (Ruth Maria Kubitschek). Während sie in der Oper und bei Empfängen schwelgt, streift Franz lieber durch München und bandelt mit hübschen Frauen an, nur um nach seinen Eskapaden reumütig zu seiner Gattin zurückzukehren und ihr seine Liebe zu offenbaren: «Geh Spatzl, schau wia I schau!».

Das «Blitzen seiner Augen»

Wie viel Monaco Franze steckte im echten Fischer? «Der Helmut war so ähnlich, ein genussliebender Flaneur mit einem stillen Charme und irgendwo auch ein Antiheld», erinnert sich May. «Er musste mit nichts protzen oder angeben, sondern konnte allein mit dem Blitzen seiner Augen, seinem Humor und seinen witzigen Kommentaren punkten bei den Damen.» Und das respektvoll. «Er hatte auch in Wirklichkeit so eine Art, einen gefangen zu nehmen, ohne dass man sich von ihm unangenehm angemacht gefühlt hat.»

Sein «Spatzl» im realen Leben war Ehefrau Utta Fischer-Martin, die auch von manchen Eifersuchtsszenen in ihrer Ehe berichtet. «Aber irgendwann merkt man ja auch, dass da eigentlich keine Gefahr ist», gestand sie im biografischen Erinnerungsbuch «Helmut Fischer - Der unsterbliche Stenz» von Sybille Krafft. Zumal ihr Helmut trotz des Ruhms bodenständig und bescheiden blieb. Einerseits freute es ihn, wenn ihn die Menschen auf der Straße ständig um Autogramme baten. Andererseits war da die Sehnsucht, mal wieder unbehelligt durch Schwabing zu schlendern.

Sag doch einmal «Spatzl»

«Auf jeden Fall nervte es ihn, wenn entfesselte Frauen ihn immer wieder anflehten, er möge doch nur einmal "Spatzl" sagen, schrieb Thomas Gottschalk über die Erfahrungen beim Dreh des Films «Zärtliche Chaoten» in dem Erinnerungsbuch.

«Eher rigide und schwerfällig»

Doch die Ähnlichkeit hatte Grenzen. «Der Monaco Franze ist ja wahnsinnig leichtlebig und leichtfertig, und ich bin ja eher rigide und schwerfällig und natürlich auch engagiert, politisch engagiert. Sowas kann sich der Monaco Franze gar nicht vorstellen», sagte Fischer der Biografin Krafft. Auch Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude (SPD) kannte diese Seite seines Freundes und Nachbarn: «Fischer war kein Leichtfuß und Hallodri, sondern eher ein Pessimist, Pedant und Pflichtmensch mit geradezu preußischer Disziplin», sagte er auf der Trauerfeier.

Als Fischer am 14. Juni 1997 nach schwerer Krankheit starb, war die Trauer groß. Doch der beliebte Schauspieler und Schwabinger Flaneur blieb präsent - als Bronzefigur sitzt er entspannt an seinem Stammplatz vor dem Café Münchner Freiheit, seit einigen Jahren mit seinem guten Freund Helmut Dietl.

«Monaco Franze» im Museum

Doch gibt es dieses München noch, das der «Monaco Franze» so zelebriert? Der Fotograf Michael von Hassel hat sich auf eine Spurensuche begeben. In der Ausstellung «Monaco Franze 100» im Bergson Kunstkraftwerk zeigt er bis 28. Februar 2027 Aufnahmen ehemaliger Drehorte der Serie. Seine Erkenntnis: Viele dieser Orte gebe es noch, aber viele hätten sich verändert oder seien abgerissen.

2027 soll der «Monaco Franze» in München sogar eine eigene Ausstellung erhalten im Deutschen Theatermuseum. Denn das Museum besitzt Fischers Nachlass, darunter einen Schal, den der Schauspieler als Monaco Franze immer trug, dazu viele Fotos und Korrespondenz. Und immer sehenswert: die Serien, «Monaco Franze» auf Netflix oder «Der ganz normale Wahnsinn» bei ARD plus.

Auf eine Halbe am Stammtisch

Doch zurück zu Fischers großem Tag: 100 Jahre! Allerdings ist von dem Schauspieler überliefert, dass er solch einen Geburtstagsrummel nicht unbedingt schätzte. Michaela May kann sich gut vorstellen, wie er diesen Tag gefeiert hätte, vermutlich an seinem Stammtisch im Wirtshaus. «Er hätte wahrscheinlich ein paar von seinen Spezln um sich gesammelt und gesagt, "trink ma eine Halbe?".»