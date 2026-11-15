Silvester mit Kerner und Kiwi im ZDF - aber anders

Berlin (dpa) - Nachdem das ZDF seine «Willkommen»-Liveshow für den Jahreswechsel 2026/27 abgesagt hat, gibt es nun die Info, dass Fans nicht auf Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner am Silvesterabend verzichten müssen.

Das ZDF strukturiert seinen Silvesterabend grundlegend um - und bringt jetzt eine Konserve statt einer Liveshow im Programm am letzten Abend des Jahres.

In der aufgezeichneten Show «Der Quiz-Champion - Das Silvester-Special» mit Johannes B. Kerner am 31. Dezember ab 20.15 Uhr ist als Rate-Expertin auch Andrea Kiewel zu sehen.

Kerner (61) und die oft «Kiwi» genannte Kiewel (61) moderierten jahrelang mitten aus Berlin eine Silvestershow, vergangenes Jahr war die Show nach dem Aus des Events am Brandenburger Tor aber nach Hamburg gezogen. Nun entfällt die Liveshow komplett.

ZDF schaltet um Mitternacht live nach Berlin

Kurz vor Mitternacht wird aber beim ZDF dennoch live nach Berlin zum «Countdown 2027» geschaltet, inklusive Feuerwerk am Brandenburger Tor. Das moderieren dann Lena Kesting und Sven Voss.

Das Konzept der Silvesterausgabe vom «Quiz-Champion» besteht darin, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die in früheren Ausgaben nur knapp gescheitert sind, eine zweite Gewinnchance bekommen.

«Wer sich in der Schnellwissensrunde beweisen konnte, tritt in fünf Wissenskategorien gegen prominente Expertinnen und Experten wie Andrea Kiewel oder Bastian Pastewka an», teilte das ZDF am Sonntag mit. «Wer alle Duelle für sich entscheidet, wird Quiz-Champion und gewinnt 100.000 Euro.»

Die Quiz-Show am Silvesterabend soll laut ZDF auch als eine Art unterhaltsamer Jahresrückblick fungieren mit Erinnerungen ans ereignisreiche 2026.