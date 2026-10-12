Kurz nach Scheidung: Maguire leitet Trauung von Ex-Frau

Lanai (dpa) - Nur wenige Wochen nach ihrer offiziellen Scheidung hat Tobey Maguire die Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer geleitet. Die Schmuckdesignerin heiratete Geoffrey Ogunlesi, Sohn des nigerianischen Rechtsanwalts und Investmentbankers Adebayo Ogunlesi, wie das Magazin «People» berichtete.

Die Feier fand demnach auf der hawaiianischen Insel Lanai statt. Gäste waren laut «People» unter anderem Courteney Cox, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos. Schauspieler Maguire («Spider-Man», «Der große Gatsby») leitete die Trauung. Exklusive Fotos des «People»-Magazins von der Zeremonie zeigen ihn im Anzug vor dem küssenden Hochzeitspaar stehend.

Maguire (51) und Jennifer Meyer (49) sind bereits seit zehn Jahren getrennt, vor sechs Jahren reichten sie die Scheidung ein. Rechtskräftig wurde diese laut «People» erst am 21. September dieses Jahres. Das Paar heiratete im Jahr 2007 und bekam einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Meyer und Ogunlesi wurden im Frühjahr Eltern eines kleinen Mädchens.