US-Schauspieler Ben Affleck liefert sich Ballerspiel-Duelle

New York (dpa) - Der US-Schauspieler Ben Affleck liefert sich in seiner Freizeit hitzige Ballerspiel-Duelle. Weil sein Sohn so gerne im Videospiel «Fortnite» unterwegs sei, habe er das auch angefangen, sagte Affleck (54) im Podcast «New Heights» der Football-Brüder Travis und Jason Kelce. Aber obwohl er schon einige Videospiel-Erfahrung habe, sei er dort sofort gescheitert und von den jungen Mitspielenden wüst beschimpft und gehänselt worden.

«Ich werde gleich getötet und dann verspotten sie einen», sagte Affleck. Er nehme das dann aber nicht einfach so hin, sondern fange an, sich mit ihnen zu streiten: «Ich mache das nicht schlecht, ich bin ein erwachsener Mann!»

Affleck arbeitet als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor und ist für Filme wie «Good Will Hunting» oder «Argo» bekannt. Aus seiner 2018 geschiedenen Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner hat Affleck drei Kinder.