«She'll Never Be Me»: Britney Spears veröffentlicht Song

Washington (dpa) - Mehr als drei Jahre nach ihrer letzten Neuveröffentlichung hat sich Popsängerin Britney Spears mit dem Song «She'll Never Be Me» musikalisch zurückgemeldet. Das Lied wurde bereits 2001 aufgenommen und hätte eigentlich auf ihrem damaligen Album «Britney» erscheinen sollen, wie mehrere US-Medien berichteten. Doch dazu kam es nicht. Neue Musik hatte die 44-Jährige zuletzt 2023 veröffentlicht, als sie zusammen mit Will.i.am den Song «Mind Your Business» herausgebracht hatte.

Wie das «People»-Magazin nun berichtete, schrieb Spears «She'll Never Be Me» unter anderem mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake. Die beiden waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Dem Magazin zufolge soll der Song ein Vorgeschmack auf die Jubiläumsversion des Albums «Britney» sein, das am 6. November herauskommen soll - 25 Jahre nach dem Erscheinen des Erfolgsalbums.

Sorgen um die zweifache Mutter

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Pop-Ikone gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Spears, die durch Hits wie «... Baby One More Time» und «Oops! ... I Did It Again» bekannt wurde, feierte vor allem in den 1990er und 2000er Jahren Welterfolge.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. Im März dieses Jahres geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie bei einer Festnahme durch die Polizei einen verwirrten Eindruck machte. Spears habe sich nach einer Verfolgungsjagd mit Polizeisirenen zunächst geweigert, aus ihrem Auto auszusteigen, zitierten US-Medien damals aus dem Polizeibericht. Die Beamten hätten Alkohol gerochen und ein Aufputschmittel gefunden.