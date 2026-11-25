New York (dpa) - «Eternal Sunshine» ist Popstar Ariana Grandes erste Tour seit sieben Jahren gewesen - nun folgt eine Dokumentation mit Einblicken hinter die Kulissen und eine Konzertaufnahme. Das teilte die Streamingplattform «Peacock» mit. Die Stücke sollen am 11. und 12. Dezember veröffentlicht werden. Grande war von Juni bis September auf Tour gewesen.

Parallel zu den Konzertvorbereitungen arbeitete Grande an der Fertigstellung ihres inzwischen Grammy-nominierten achten Studioalbums «Petal». Auch als Schauspielerin feierte Grande zuletzt Erfolge. Sie ist etwa an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller in der Komödie «Focker-in-Law» zu sehen.

Grande hatte nach ihrer Tournee eine Auszeit von ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit angekündigt. Seit Jahren sieht sich die Sängerin mit öffentlichen Kommentaren und Spekulationen über ihr Aussehen und ihren Gesundheitszustand konfrontiert.