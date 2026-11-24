Hückelhoven (dpa) - RTLzwei wird vorerst keine weiteren Folgen der Doku-Soap «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie» zeigen. Das teilte der Sender in einem Beitrag in sozialen Netzwerken mit. Hintergrund seien aktuelle Geschehnisse im Umfeld der Familie.

In dem Post heißt es: «Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst. Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von "Die Wollnys" zu zeigen. RTLZWEI steht für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander.»

Die Wollnys aus dem rheinischen Hückelhoven werden von RTLzwei als «Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie» beworben. Im Mittelpunkt steht Silvia Wollny, die als Oberhaupt der Familie bezeichnet wird. Seit 2011 begleitet der Sender ihren Alltag mit einem Großteil ihrer Kinder und Enkel.