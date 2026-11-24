Berlin (dpa) - Influencerin Patrice Aminati hat sich mit bewegenden Worten auf Instagram von drei verstorbenen Freundinnen verabschiedet. «Gedenken und Abschied von Freundinnen», schrieb die 31-Jährige in einer Instagram-Story. In drei persönlichen Texten widmete sie sich jeweils einer der Frauen, erinnerte an Gemeinsamkeiten und beschrieb, was sie an ihnen schätzte.

Eine der Freundinnen war demnach wie Aminati selbst an Hautkrebs erkrankt. «Wir machten uns gegenseitig Mut, richteten uns auf, feierten jeden kleinen Fortschritt», schreibt Aminati. «Danke für unseren gemeinsamen Weg. Ich vermisse Dich.»

Bei der Influencerin und Moderatorin wurde 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. Vor einem Jahr hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann bekanntgegeben, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (53), mit dem sie eine Tochter hat.