Hamburg (dpa) - Noch ein Weihnachtsalbum? Muss das denn sein? Während Weihnachtsmuffel auf diese Frage sicher eine klare Antwort haben, könnten Fans der Adventszeit mit «Comin' Home for Christmas» von Dick Brave durchaus ihren Spaß haben. Denn der Musiker Sasha hat als Rock'n'Roll-Entertainer Dick Brave ordentlich Schwung in die beliebtesten Klassiker gebracht und zudem das Repertoire um weitere Weihnachtssongs ergänzt. 16 Lieder sind auf dem neuen Album zu finden, das am 27. November erscheint.

Weihnachtsalbum stand schon lange auf der Wunsch-Liste

Wenn es nach Sasha gegangen wäre, hätten es sogar noch deutlich mehr sein können. «Ich hatte das Luxusproblem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, weil es so viele schöne Weihnachtslieder gibt», sagte Sasha der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg, wo er seit vielen Jahren lebt. Der 54-Jährige ist bekennender Weihnachtsfan - «Ich liebe ja so Weihnachtskitsch!». Ein Weihnachtsalbum stand zudem schon lange auf seiner Wunschliste. «Die Idee trage ich als Sasha schon ganz lange mit mir herum. Aber dann kam entweder Michael Bublé dazwischen oder irgendjemand anderes und dann war wieder nicht der richtige Zeitpunkt», erzählt der Musiker mit einem Lachen.

Um sich von den unzähligen Christmasalben der Konkurrenz abzuheben, hat er das Mikrofon einfach an Rockabilly-Künstler Dick Brave übergeben. «Denn durch die wirklich recht spezifische musikalische Ausrichtung, also 50er-Rock'n'Roll, hat das Album ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.»

Gerade die neueren Klassiker gebe es noch nicht im 50er-Jahre-Stil. «Und ich glaube, das macht noch mal echt was aus. Das ist ein ganz anderer Vibe und deshalb war das eine Mega-Idee, dass Dick Brave ein Christmas-Album macht.» Wie immer bei Dick Brave seien die weltberühmten Songs mit großem Respekt vor dem Original gecovert worden, sagt Sasha.

Aufgenommen mitten im Sommer - bei 38 Grad im Schatten

Aufgenommen haben Dick Brave und seine Band das Album übrigens bei gar nicht weihnachtlichen Temperaturen. «Das war im absoluten Hochsommer. Wir hatten so 38 Grad im Schatten. Das Studio war zum Glück klimatisiert. Das war wirklich crazy.» Um sich trotzdem in winterliche Adventsstimmung bringen zu können, hat der Bassist ein kleines Weihnachtsbäumchen mitgebracht und einen Stern an die Tür gehängt. «Und wir saßen da mit kurzer Hose und Flip-Flops.»

Spätestens bei der Aufnahme des Klassikers «White Christmas» aber sei der weihnachtliche Funke dann richtig übergesprungen. Sashas Lieblingssong auf dem Album ist ein selbstgeschriebener: «Canadian Snow». Er ist deshalb auch das erste Lied der Platte.

Fünf selbstgeschriebene Lieder dabei

Wer nicht weiß, dass auch Dick-Brave-Werke auf dem Album sind, könnte sich über den einen oder anderen wohlklingenden und dennoch unbekannten Weihnachtssong wundern. Fünf Lieder stammen aus der Feder von Dick Brave und seinem Team - und sie fügen sich harmonisch in die Reihe der bekannten Klassiker ein.

Ist es eigentlich schwerer, einen gemütlich-heimeligen Weihnachtssong zu schreiben? Sasha lacht und denkt kurz über die Frage nach. «Klar, man hat durch die ganzen Klassiker, die man jedes Jahr im Radio hört, natürlich einen gewissen Ansporn, dass es auch so wird. Aber bei Dick Brave ist es nochmal was anderes, einfach lockerer. Dann kann man frei heraus schreiben.» Es sei nicht unbedingt schwerer, als einen Popsong zu schreiben. «Aber als Dick Brave fällt es mir tatsächlich leichter, weil ich mir dann nicht so einen Druck mache.»

Welcher Song es nicht aufs Album geschafft hat

Gleichzeitig fehlen auf dem Album kaum Weihnachtsklassiker aus den vergangenen 90 Jahren. Von «White Christmas» (Bing Crosby, 1942) und «Winter Wonderland» (1934) über «Driving Home for Christmas» (Chris Rea, 1986) und «Last Christmas» (Wham!, 1984) bis hin zu «All I Want for Christmas» (Mariah Carey, 1994).

Darunter ist ein Cover des modernen und sehr schönen Weihnachtssongs «Snowman» der Sängerin Sia aus dem Jahr 2017. «Ich finde, das ist ein wunderschöner Song. Der passt zu Dick Brave wie die Faust aufs Auge. Ich finde das Lied als modernen Weihnachtssong ziemlich cool. Das war für uns so ein schöner Überraschungserfolg, weil der einfach so schön ist.»

«Feliz Navidad» dagegen sei wieder runtergeflogen. «Das haben wir einfach nicht besser hinbekommen als das Original. Und dann sollte er auch nicht auf der Platte sein.»

«In der Weihnachtsbäckerei» erstmals auf Englisch

Besonders spannend ist das Lied «Christmas Bakery», das einem beim ersten Hören so seltsam vertraut vorkommt. Bis endlich der Groschen fällt und man erkennt, dass es sich um die englische Version des Kinderlied-Klassikers «In der Weihnachtsbäckerei» von Rolf Zuckowski handelt. Sasha hat sich riesig darüber gefreut, dass er nun der Erste ist, der das berühmte Lied auf Englisch singen darf - natürlich mit dem entsprechenden Dick-Brave-Schwung. Das hat auch Zuckowski begeistert. «Die Musik, also Rockabilly ist ja eine ganz andere Gangart - da wird die "Weihnachtsbäckerei" sogar plötzlich tanzbar», sagte der Liedermacher der dpa.

Das Album kommt erfreulich unaufgeregt daher, die Songs gehen ins Ohr und in die Hüften. Sie sorgen für eine schwungvolle Weihnachtsstimmung, ohne anstrengend oder zu aufgedreht zu sein. «Comin' Home for Christmas» ist vor allem für Weihnachtsfans eine unterhaltsame Gute-Laune-Platte in der Adventszeit und eine schöne Erweiterung der X-Mas-Playlist. Auf Tour geht er mit dem Album dann im Winter 2027.