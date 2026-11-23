Köln (dpa) - Der YouTuber «Julienco» alias Julian Claßen (33) ist erneut Vater geworden. «Um 10.38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen», gab er seinen sechs Millionen Followern auf Instagram bekannt. «Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf», postete er und sammelte damit innerhalb weniger Stunden rund 400.000 Likes.

Erst Mitte Oktober hatten Julian und Palina Hochzeitsaufnahmen verbreitet, auf denen sie bereits deutlich schwanger zu sehen ist. Palina Claßen, vormals Miner, hatte ihre Community mit mehr als 600.000 Followerinnen und Followern über das Auf und Ab ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten.

Julian Claßen war zuvor mit Bianca «Bibi» Heinicke, die mit dem Kanal «BibisBeautyPalace» einst zum Superstar der deutschen YouTube-Szene aufgestiegen war, verheiratet. Die beiden galten als Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Auch zwei Kinder entstanden aus der Ehe.

Die Jugendfreunde aus Köln heirateten im September 2018, einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren. Im Mai 2022 gaben die beiden allerdings ihre Trennung bekannt.