München (dpa) - Ex-Fernsehmoderator Thomas Gottschalk (76) freut sich über einen neuen Enkel. «Ich bin happy und freue mich sehr», sagte Gottschalk der «Bild»-Zeitung. «Es ist ein Junge, er heißt Banks Paris Gottschalk. Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren Großvater sein zu dürfen.»

Zuvor war auf einem Instagram-Account unter dem Namen von Gottschalks Ex-Frau Thea ein Bild von ihr mit einem Baby auf dem Arm geteilt worden - mit dem Zusatz: «Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich.» Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Zuletzt hatte Gottschalk mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt - vor allem mit einer schweren Krebserkrankung, die er im vergangenen Jahr bekanntgegeben hatte. Der «Bild»-Zeitung sagte Gottschalk nun: «Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich gehe bald wieder in Kur, meine Karina ist liebevoll an meiner Seite.»