Teheran (dpa) - Quentin Tarantinos Filme sind für Hussein «der wahre Koran». Für diesen Satz, erzählt der iranische Regisseur, bekam er schon mehrfach Ärger mit den Behörden. Ein Poster von «Reservoir Dogs» hängt trotzdem an der Wand seines Arbeitszimmers. Sein Büro musste der 45-Jährige aufgeben, die teuren Rechner verkaufen. Geblieben ist ein alter HP-Laptop. Und fünf verstaubte Drehbücher über hoffnungslose Liebe, Drogensucht und arbeitslose Jugendliche, die kriminell werden. Das Kulturministerium habe die Geschichten als unwahr und irrelevant abgelehnt. «Nur noch Altpapier», seufzt er.

Er zeigt auch einen Ordner mit Anzeigen und Gerichtsvorladungen. Seit Jahren hat er Arbeitsverbot. Nun soll in Iran noch strenger geregelt werden, wer Filme machen darf und welche Geschichten erzählt werden. Im Parlament nimmt ein umstrittenes Gesetz Gestalt an, das vor ausländischer Einflussnahme schützen soll. Es reicht bis in die Filmstudios und Buchverlage. Künstlern und Filmemachern drohen Geldstrafen und Berufsverbote, laufende Produktionen könnten gestoppt werden. Hussein sieht bereits schwarz für seine Branche.

Die Angst vor Feinden im eigenen Land

Seit den Angriffen Israels und der USA wächst im iranischen Machtapparat die Angst vor Feinden im eigenen Land. Schon nach dem Zwölftagekrieg im vergangenen Jahr forderten Hardliner im Parlament ein härteres Vorgehen gegen vermeintliche Kollaborateure ausländischer Mächte. Der nächste Krieg, der im Februar 2026 begann, verschärfte das Misstrauen. Nun beraten die Abgeordneten Artikel für Artikel über das sogenannte «Gesetz zur Bekämpfung der Infiltration durch ausländische Nachrichtendienste, Regierungen oder Institutionen». Ob es jemals in Kraft tritt, ist offen.

«Ich habe seit Jahren keine Filme mehr gemacht», sagt Hussein. «Mit diesem Gesetz wird das dann wohl endgültig.» Hussein heißt eigentlich anders. Er will unerkannt bleiben, weil er wegen seiner Arbeit bereits juristische Probleme hatte. Seine Filme handeln von jungen Iranern, die mit ihren Familien streiten, keine Arbeit finden und manchmal auf die schiefe Bahn geraten. Er wolle nicht das Elend zeigen, sagt er, sondern die Gesellschaft dazu bringen, über ihre Probleme nachzudenken. Doch wer das tue, gelte inzwischen schnell als Vaterlandsverräter, sagt Hussein.

Streit um die drohende Abschottung

Nicht nur die international vernetzte Filmbranche ist alarmiert. Auch in Kunst, Medien und Wissenschaft wächst die Sorge vor dem neuen Gesetz. Der von konservativen Hardlinern vorangetriebene Entwurf umfasst 33 Artikel und würde dem Staat weitreichende Möglichkeiten geben, die Zusammenarbeit mit dem Ausland zu kontrollieren und zu bestrafen. Wer mit als «feindlich» eingestuften Akteuren kooperiert, riskiert Geldstrafen, jahrelange Berufsverbote oder Haft. Betroffene fürchten, dass künftig selbst unabhängige Kulturarbeit oder wissenschaftlicher Austausch unter Spionageverdacht geraten könnten.

Selbst innerhalb der Regierung regt sich Kritik. Irans Kulturminister Abbas Salehi, der dem reformorientierten Lager nahesteht, warnte vor den Folgen des Gesetzes. Die drohende internationale Abschottung hält er für gefährlich. Zudem fürchtet der Minister, das Gesetz könnte die Gesellschaft noch weiter spalten. Die Befürworter des Gesetzes sehen dagegen dringenden Handlungsbedarf. Ausländische Geheimdienste hätten den Staat teils unterwandert, argumentieren sie. Esmail Kusari, Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für nationale Sicherheit, hält das Gesetz für überfällig. Wer nichts zu verbergen habe, für den sei der Entwurf «zu 100 Prozent» von Vorteil.

Eine Schauspielerin zieht Grenzen

Wie weit staatliche Kontrolle schon heute in den Alltag iranischer Künstlerinnen reicht, zeigt die Geschichte einer Schauspielerin. Auch sie hat einen Ordner mit Gerichtsunterlagen. Bahareh ist 41 Jahre alt und heißt in Wirklichkeit anders. Wegen der Wirtschaftskrise ist sie wieder bei ihren Eltern eingezogen, obwohl sie noch Ersparnisse hat. Sie habe auch seelisch einen Rückzugsort gebraucht, erzählt sie. In ihrem alten Zimmer finde sie Ruhe vor der Hoffnungslosigkeit. An der Wand hängt ein Poster von Paul Mazurskys Tragikomödie «An Unmarried Woman». Für sie ist der US-Spielfilm ein Symbol weiblicher Emanzipation.

Auch vor der Kamera will sie sich nicht länger den Regeln unterwerfen. «Für uns Schauspielerinnen ist das Problem das Kopftuch, das wir nicht tragen wollen, auch in den Filmen nicht», sagt sie. Dabei gehe es nicht nur um persönliche Freiheit, sondern auch um die Kunst selbst. «Wie kann eine Liebesbeziehung ohne Berührung gezeigt werden? Was ist das für eine Feier, wo nur die Männer tanzen?» Solche Vorschriften machten es unmöglich, glaubwürdige Geschichten zu erzählen. Bahareh überlegt inzwischen ernsthaft, auszuwandern. «Ich liebe den Iran, aber das ist nicht mehr mein Land.»

Auch Hussein sieht für sich kaum noch eine Zukunft im Iran. Seine Filme dürfen im eigenen Land nicht gezeigt werden. Nun fürchtet er, dass künftig auch Aufführungen bei internationalen Festivals ohne staatliche Genehmigung unmöglich werden. «Da muss man entweder auswandern oder im Land Snapp fahren», sagt er. Snapp ist Irans bekannteste Taxi-App, mit der sich in Teheran auch viele junge Hochschulabsolventen ihren Lebensunterhalt verdienen. Sich anzupassen, kommt für ihn nicht infrage. «Jedes Land hat intellektuelle Filmemacher, die keinen Mainstream machen», sagt er. «Ich kann keine leichten Komödien machen, wenn im Land nichts mehr lustig ist.»