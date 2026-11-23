Los Angeles (dpa) - Jamie Lee Curtis hat an ihrem 68. Geburtstag an ihre verstorbenen Familienmitglieder gedacht. «Heute wird es das erste Mal sein, dass ich der einzig überlebende Teil meiner unmittelbaren Familie bin», schrieb die Schauspielerin am Sonntag auf Instagram. «Der Verlust meiner Schwester Kelly im Juni war ein schwerer Schlag und ich fühle mich heute traurig», erklärte Curtis.

Dazu stellte die Oscar-Preisträgerin («Everything Everywhere All at Once», «Freaky Friday») Fotos aus ihrer Kindheit, die sie mit ihrer Schwester und ihren Eltern zeigen. «Was mir bleibt, ist das Vermächtnis anderer Menschen, die mir durch ihre Taten und ihr Vorbild den Weg geebnet haben, damit ich hier bin - so wie ich es hoffentlich für meine Familie und Freunde tue und, als öffentliche Person, für die Millionen von Menschen, die ich in mein Leben involviert habe.»

Sie bedankte sich in ihrem Text bei allen, «die ich heute sehen werde, für das Leben, das ich so sehr liebe». Jamie Lee Curtis wurde am 22. November 1958 in Los Angeles geboren.