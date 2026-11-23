Halle (dpa) - Hollywood in Halle an der Saale: Filmstar Dwayne «The Rock» Johnson («Fast & Furious 8») kommt als Gast zur «Wetten, dass..?»-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz (37). Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart («Central Intelligence») auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle vor Ort und würden «als Wettpaten mitfiebern».

Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch. Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk «Jumanji: Open World» in die Kinos.

Der Show-Klassiker «Wetten, dass..?» kehrt schon zuvor am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung - vorerst einmalig - von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat.

Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der «Wetten, dass..?»-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden.