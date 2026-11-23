London (dpa) - Hollywood-Star Brad Pitt hat seine Teilnahme an der Londoner Premiere seines neuen Films «The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth» krankheitsbedingt abgesagt. Der 62-Jährige sei an Grippe erkrankt und ihm sei von Reisen abgeraten worden, teilten die Organisatoren der Veranstaltung heute Abend in der britischen Hauptstadt der Nachrichtenagentur PA mit.

Pitt («Fight Club», «Ocean's Eleven») spielt in «The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth» in der Hauptrolle ein Stuntdouble, das mittlerweile als Filmvorführer und Barkeeper arbeitet. Der von Quentin Tarantino geschriebene Film dient als eigenständige Fortsetzung und Ableger von «Once Upon A Time In Hollywood» aus dem Jahr 2019. Auch in diesem spielte Pitt bereits die Rolle des Cliff Booth.

«The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth» kommt am 25. November in die Kinos und wird ab dem 23. Dezember beim Streaminganbieter Netflix zu sehen sein.