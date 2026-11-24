Los Angeles (dpa) - Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (79) will erstmals einen Western drehen und hat dafür eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt. Die Oscar-Preisträger Cillian Murphy («Oppenheimer») und Jessie Buckley («Hamnet») sollen Rollen übernehmen, wie die US-Branchenblätter «Deadline» und «Variety» berichteten. Das Drehbuch schreibt Paul Thomas Anderson, dessen Politthriller «One Battle After Another» in diesem Jahr mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde.

Der Film soll auf dem Roman «The Heart in Winter» des irischen Schriftstellers Kevin Barry basieren. Die Geschichte spielt Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen und handelt von zwei Liebenden, die gemeinsam die Flucht ergreifen. Der Kinostart ist für 2028 geplant, die Dreharbeiten sollen im kommenden Winter beginnen.

Spielberg sagte «Deadline», er freue sich besonders auf die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund Anderson. Die beiden hätten sich zur Vorbereitung Dutzende Western auf 35-Millimeter-Film angesehen. Murphy und Buckley seien für ihn von Anfang an die erste Wahl gewesen, sagte Spielberg.