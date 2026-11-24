Berlin (dpa) - Bestsellerautorin Caroline Wahl («22 Bahnen») empfindet sich seit ihrer Kindheit nach eigenen Angaben immer ein bisschen als Außenseiterin. «Ich fühle mich nie voll zugehörig einer Gruppe», erklärte die 31-Jährige im Podcast «Zwischen den Zeilen» mit Moderatorin Bettina Böttinger. «Vielleicht meiner Familie, meiner Kernfamilie», ergänzt Wahl. Doch auch mit der Familie «fühle ich mich immer so wie so eine Besucherin».

Inzwischen «ein Profi»

Als Kind habe sie es schlimm gefunden, nicht zu manchen Geburtstagen eingeladen zu werden. «Ich hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden, auf jeden Fall», erzählte Wahl. «Und dann habe ich immer mehr gelernt, mich selbst zu beschäftigen, habe sehr viel gelesen. Ich glaube, das war so mein Hauptort und Glücksraum», erklärte Wahl. Mittlerweile hat sie kein Problem mehr damit, alleine zu leben. «Inzwischen bin ich da ein Profi drin und liebe es.»

Eine Ausnahme: «Diese Stille und Einsamkeit nach einer Lesung, wenn man so vor 600, 700 Leuten eine Lesung hat und danach sitzt du so im Hotelzimmer», räumt die Autorin ein. «Oft knallt es dann doch rein», so Wahl. «Und dann ist eben geil, am nächsten Morgen so einen Kaffee im Frühstücksraum zu trinken, Leute zu beobachten und dann ins Auto zu steigen. Dann bin ich wieder zu Hause in meinem Auto.»

Glücklich in Kiel

Mittlerweile lebt die 31-Jährige in Kiel - und ist da glücklich. «Ich habe da zwei gute Freunde und das reicht mir auch. Die sind da, wenn ich sie brauche. Habe ich jetzt auch einfach ein paar Mal gecheckt, wo es mir nicht gut ging, dass die sofort da waren. Und sonst bin ich so viel unterwegs und so viel unter Menschen, dass mir das genügt.»

Und Kontakte sind Wahl wichtig. «Nach Phasen, wo ich so länger geschrieben habe, mich länger so eingekapselt habe daheim, freue ich mich dann auch wieder, Koffer zu packen, auf der Bühne zu sein, Leute zu treffen.» Umgekehrt freue sie sich dann aber auch «immer sehr doll, dann nach einer Touretappe nach Hause zu kommen».

Caroline Wahls Debütroman «22 Bahnen» war 2023 eine Sensation im Literaturbetrieb und kam 2025 als Film ins Kino. Es folgten die Romane «Windstärke 17» und «Die Assistentin». Im vergangenen August erschien Wahls neuer Roman «1999 Meter über dem Meer».