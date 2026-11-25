Los Angeles (dpa) - Die Starbesetzung für die geplante Netflix-Serie zu dem Bestseller-Gesellschaftsroman «Die Korrekturen» wächst weiter an. Neben der dreifachen Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (77, «Kramer gegen Kramer», «Sophies Entscheidung», «Die Eiserne Lady») ist nun auch der oscarprämierte Schauspieler Kevin Kline (79, «Ein Fisch namens Wanda») an Bord. Sie sollen die Hauptrollen in der Serienadaption des Romans von US-Autor Jonathan Franzen spielen.

Franzens Jahrhundertroman «Die Korrekturen» (engl. Titel «The Corrections») dreht sich um eine Familie im provinziellen Mittleren Westen Amerikas. Familienpatriarch Alfred (Kline) versinkt zusehends in geistiger Demenz. Seine Ehefrau Enid (Streep) setzt alle Energien und Überredungskünste daran, die drei erwachsenen Kinder zu einem letzten gemeinsamen Weihnachten nach Hause zu holen.

Cord Jefferson, der für seine Filmsatire «American Fiction» den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch holte, wird die Miniserie inszenieren. Franzen (67) schreibt das Skript.

Streep und Kline drehten bereits mehrere Filme zusammen, darunter das Drama «Sophies Entscheidung» (1982) und die Tragikomödie «Ricki – Wie Familie so ist» (2015).