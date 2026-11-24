Berlin (dpa) - Das Produzentenduo Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David sind für ihren gemeinsamen Hit «Gut genug» von der Plattform YouTube gleich zweimal ausgezeichnet worden. Mit mehr als 73 Millionen Aufrufen global haben sie das Musikvideo des Jahres in Deutschland geliefert, wie YouTube in Berlin mitteilte.

Sie setzten sich in der Kategorie etwa gegen Sängerin Ayliva für ihr Video zu «Renn!» und gegen die Rapper Summer Cem und Billa Joe mit «Killy Manjaro» durch. Zudem wurde «Gut genug» in der Sparte «Top Songs on Shorts» ausgezeichnet. Das Lied von Kitschkrieg, dem Duo Blumengarten und Sängerin Shirin David ging im Sommer um die Welt, auch US-Stars feierten es.

Bonez MC wird Künstler des Jahres

Die Preise der Plattform wurden bei einer Gala in Berlin überreicht - auch in weiteren Kategorien. Sie basieren den Angaben zufolge auf internen YouTube-Daten wie etwa Aufrufen, Interaktionen und Abonnenten. Zum Künstler des Jahres wurde dieses Mal Rapper Bonez MC («Palmen aus Plastik») gekürt - damit gibt es nach drei Jahren einen Wechsel in der Sparte. 2025, 2024 und 2023 hatte die Sängerin Ayliva den Titel als «Artist of the Year» mit nach Hause genommen.

Newcomer des Jahres wurde der Kölner Rapper Cave. Rapper Summer Cem bekam einen Preis «für die audiovisuelle Welt, die er rund um sein aktuelles Album "Duman" geschaffen hat», wie es hieß. Als Produzent des Jahres wurde Bazzazian geehrt. In dieser Kategorie hätten die geladenen Künstler in Berlin selbst über ihren Favoriten abstimmen dürfen, teilte YouTube mit. Zu den YouTube Music Awards kamen viele Stars aus der deutschen Musikszene, darunter Jan Delay, Badmómzjay und Leony.