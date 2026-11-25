München (dpa) - Aus für das Open-Air-Festival Superbloom: Das sommerliche Event im Münchner Olympiapark mit Auftritten bekannter Pop-Größen wird es nicht mehr geben. «Die aktuell laufenden Umbauten am Standort» ermöglichten es nicht, Qualitätsanspruch und ganzheitliches Festivalerlebnis umzusetzen, teilten die Veranstalter mit. Das weltbekannte Münchner Olympiastadion wird aktuell saniert und steht deshalb nicht als Veranstaltungsstätte zur Verfügung.

2022 ging Superbloom erstmals über die Bühne. Seitdem gastierten dort unter anderem Tokio Hotel, David Guetta oder Nelly Furtado.

Das Konzept: Live-Auftritte bekannter Stars, aber auch Workshops und Aktionen. «Von Anfang an war es uns ein Herzensanliegen, ein Festival zu schaffen, das weit über Musik hinausgeht. Einen Ort, an dem Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion gelebt werden und an dem Wissenschaft, Kultur, Nachhaltigkeit, Lifestyle und gesellschaftliches Engagement ihren Platz finden», schrieben die Veranstalter. Einen kleinen Hoffnungsschimmer für Fans des Festivals gibt es gleichwohl noch: Man hoffe, dass Superbloom «eines Tages erneut erblühen kann».