San Juan (dpa) - Jennifer Barreto aus Puerto Rico hat den Schönheitswettbewerb Miss Universe 2026 gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich beim Finale in San Juan auf ihrer Heimatinsel Puerto Rico durch. Teilgenommen hatten Frauen aus rund 120 Ländern und Gebieten, die in ihrer Heimat bereits einen Miss-Titel tragen.

Zugleich gelang der Siegerin, die Miss Puerto Rico ist, noch ein «historischer Meilenstein», wie die Veranstalter in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Denn Barreto sei die erste Mutter und verheiratete Frau, die den Titel in der 75-jährigen Geschichte des Wettbewerbs hole. 2023 waren die Kriterien für die Teilnahme entsprechend erweitert worden, wie es weiter hieß. Verheiratete Frauen und Mütter hätten früher demnach nicht teilnehmen dürfen. Für Puerto Rico sei dies der sechste Miss-Universe-Titel.

Siegerin engagiert sich für soziale Themen

Die strahlende Siegerin studierte den Angaben zufolge Psychologie und Sozialarbeit, sie widmet sich vor allem den Themen häusliche Gewalt, Schutz von Kindern und Traumabewältigung. Für Deutschland trat die 25 Jahre alte Miss Universe Germany, Celina Weil aus Rockenberg im hessischen Wetteraukreis, an. Den Sprung in die engere Wahl schaffte sie nicht.

Die Jubiläumsausgabe des Wettbewerbs stand im Zeichen des 75-jährigen Bestehens. Die Siegerin erhielt eine Krone aus 18-karätigem Weißgold mit 3.150 Diamanten. Das Schmuckstück wurde vom venezolanischen Designer George Wittels entworfen und trägt den Namen «Der Glanz eines ewigen Erbes».

Kontroversen um den Wettbewerb

Der Wettbewerb wird seit 1952 ausgetragen und war zuletzt wiederholt von Kontroversen geprägt. Zwischen den beiden Miteigentümern, einer thailändischen Unternehmerin und einem mexikanischen Geschäftsmann, herrscht ein offener Machtkampf. Die Organisation gehört beiden zu gleichen Teilen.

Gegen die beiden Eigentümer wird zudem in ihren jeweiligen Ländern aus unterschiedlichen Gründen ermittelt. Gegen den Mexikaner liegen unter anderem Haftbefehle wegen Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Benzinschmuggels und Waffenhandels vor. Die Vorwürfe stehen nicht im Zusammenhang mit dem Schönheitswettbewerb.

Auch die Ausgabe 2025 war von Streit überschattet worden. Nach einer Auseinandersetzung zwischen dem thailändischen Organisator und der späteren Siegerin Fátima Bosch aus Mexiko gab es Proteste. Zudem traten Juroren zurück und erhoben Vorwürfe einer manipulierten Auswahl, die die Organisation zurückwies.