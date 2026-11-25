Berlin (dpa) - Trotz der vielen Krisen auf der Welt plädiert Moderatorin Linda Zervakis (51) dafür, nicht die Hoffnung aufzugeben und das Gute um einen herum zu sehen. Gerade beim Blick auf einen Nachrichtenticker könne einen die Ohnmacht überfallen, sagte Zervakis der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im eigenen Umfeld könne man aber oft viel Gutes entdecken.

Vielleicht sei es die Sprachnachricht einer Freundin, ein lustiges Bild von früher oder man helfe der Nachbarin, sagte die Ex-«Tagesschau»-Sprecherin. Für ProSieben widmet sie sich in der neuen Dokumentation «Hope» der Hoffnung (Stream bei Joyn). Zervakis geht darin der Frage nach, was Leuten Hoffnung schenkt.

Sie habe sich Gedanken darüber gemacht, wie man es schaffe, trotz der Weltlage und zahlreicher negativer Schlagzeilen nicht zu verzweifeln, sagte sie. Zervakis hatte acht Jahre lang die 20-Uhr-Ausgabe der «Tagesschau» gesprochen, bevor sie 2021 zu ProSiebenSat.1 wechselte und dort nun in verschiedenen Formaten zu sehen ist. Für die ARD moderiert sie zudem den Politikpodcast «Berlin Code».

Was Linda Zervakis von Jane Goodall gelernt hat

Für ihren Film hat die Journalistin mit verschiedenen Menschen gesprochen. Zu Wort kommt etwa die 2025 verstorbene Verhaltensforscherin Jane Goodall, mit der Zervakis nach Angaben des Senders eins der letzten Interviews geführt hat. Die berühmte Umweltschützerin sagt an einer Stelle, man solle selbst der Wandel sein, den man sich wünsche.

Von Goodall und durch ihre Arbeit an der Doku habe sie gelernt, dass man die kleinen positiven Momente im Leben mehr wertschätzen müsse, erzählte Zervakis. Es sei wichtig, auch zu sehen, wo etwas klappe und nicht immer nur auf das Negative zu schauen. Gerade im Journalismus sei das schwierig, wo der Fokus oft auf dem Negativen liege.

«Geschichten, die einen ermutigen weiterzumachen»

«Wir müssen uns einfach wieder auch immer mehr auf diese schönen Geschichten konzentrieren, so banal das auch klingt», sagte Zervakis. Aber am Ende sei das der Hoffnungsschimmer, der immer größer werde, «damit man nicht an diesem großen Ganzen verzweifelt». Die Dokumentation zeige für sie viele «schöne kleine Geschichten, die einen ermutigen weiterzumachen».

Zu den Gesprächspartnern der Doku gehören etwa auch Silbermond-Frontsängerin Stefanie Kloß, Segelsportler Boris Herrmann, Para-Sportler Wojtek Czyz und Said Etris Hashemi, der das rassistische Attentat im Jahr 2020 in Hanau schwer verletzt überlebte. Hashemi erzählt, wie er nach dem Anschlag seine Sprache wiedergefunden hat, nun in Schulen über Rassismus spricht und wie er für junge Menschen ein Vorbild sein will.

Einkaufsliste und Nachrichtenpause

Wenn man an der Welt nicht kaputtgehen wolle, müsse man sich diese Geschichten suchen, sagte Zervakis. Und was hat ihr in ihrer Zeit als Nachrichtensprecherin geholfen, Distanz zu gewinnen? Ihr Alltag abseits des Studios, wie sie erzählte, etwa die Einkaufsliste abzuarbeiten, sich um die Kinder zu kümmern oder mal Pause von Nachrichten einzulegen.

Sie selbst habe «immer mal wieder» im Leben die Hoffnung verloren, sagte Zervakis der dpa. Aber auch in den schwersten Momenten, wenn man denke, es gehe nicht weiter, sei es weitergegangen. Zuversicht findet sie auch bei ihren Kindern, denen sie eine gewisse Hoffnung geben wolle.

Die Moderatorin warb dafür, auch öfter mal die Perspektive auf Themen zu wechseln. Als Beispiel nannte sie die Weltklimakonferenz in der Türkei, die ohne Abschlusserklärung endete. Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland hatten versucht, vergangene Beschlüsse zurückzudrehen. Die EU und etliche andere Länder trugen dies nicht mit. Selbst wenn am Ende Chaos entstanden sei, könne man es auch positiv sehen, dass einige Länder beschlossen hätten, sich gegen bestimmte Wege zu wehren, sagte Zervakis.