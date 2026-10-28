Liam Neeson: Fahre auf Highway nie über 93 km/h

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Liam Neeson ist kein Fan von Autos - und fährt eigenen Angaben nach auch nie so richtig schnell. «Wenn ich in meinem Auto sitze und auf dem Highway mit Höchstgeschwindigkeit fahre, komme ich vielleicht auf 58 Meilen pro Stunde (ca. 93 km/h)», erklärte der 74-Jährige dem US-Magazin «People». «Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich interessiere mich nicht für Autos.»

Anders als in Deutschland gibt es in den USA nirgendwo Straßen ohne Tempolimit. Dem ADAC zufolge werden die Höchstgeschwindigkeiten von den einzelnen Bundesstaaten und lokalen Behörden festgelegt und liegen auch auf den Highways meist bei maximal 65 bis 80 Meilen pro Stunde (ca. 105 bis 129 km/h).

In seinem neuen Film «The Mongoose» liefert sich Neeson eine Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch das Land. Das rasante Fahren für die Aufnahmen überließ er jedoch einem Stuntteam, wie Neeson erzählt. «Ich habe einiges selbst gemacht, aber es war sozusagen geschummelt. Auf jeden Fall nicht bei hoher Geschwindigkeit.»

Der gebürtige Nordire spielte unter anderem in Steven Spielbergs «Schindlers Liste» sowie in Action-Filmen wie «96 Hours» mit. Vergangenes Jahr brachte er gemeinsam mit «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson den Kult-Klamauk «Die nackte Kanone» mit einer Fortsetzung zurück ins Kino.