McConaughey wirbt für «ordentlichen Haufen» am Morgen

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Matthew McConaughey wirbt für mehr Beachtung für den täglichen Toilettengang. «Der am meisten unterschätzte Teil eines guten Tages ist es, morgens einen ordentlichen Haufen zu machen», erklärte der 56-Jährige in der Interviewreihe «Subway Takes».

Das Thema Stuhlgang werde «nicht genug gewürdigt» - «vielleicht ist es ein Tabu, darüber zu sprechen», führt McConaughey fort. Wir müssten dem Verdauungssystem größere Anerkennung zollen, sagte er. Der Toilettenbesuch am Morgen gebe «den Ton für den Rest des Tages vor». In der Interviewreihe «Subway Takes» teilen Stars ihre Ansichten, die in ihren Augen kontrovers oder gesellschaftlich bislang nicht anerkannt sind.

McConaughey spielte in Liebeskomödien wie «Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?» mit, später stand er auch für Martin Scorseses «The Wolf of Wall Street» sowie für Christopher Nolans «Interstellar» vor der Kamera. Für seine Darstellung eines mit HIV infizierten Rodeo-Reiters im Drama «Dallas Buyers Club» bekam er 2014 einen Oscar.