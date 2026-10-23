Luise Bähr verlässt «Die Bergretter» nach zwölf Jahren

Berlin (dpa) - Für eine neue Mission im ZDF verlässt Schauspielerin Luise Bähr die Actionreihe «Die Bergretter». «Wenn man eine Rolle so lange Zeit begleitet hat, dann wächst sie ans Herz», sagte die 47-Jährige dem ZDF. Aber der Beruf lebe auch von Abwechslung, wurde sie weiter zitiert. Dem Bericht zufolge steht sie für ein Krimi-Format in Norddeutschland mit dem Arbeitstitel «SOKO Spurenjäger» vor der Kamera.

Zwölf Jahre war Bähr laut ZDF in den Bergen im Einsatz. Der Sender begleitete sie an einem ihrer letzten Drehtage und zeigte sie im Hubschrauber: «Ich liebe Helifliegen», sagte sie dort. «Und dann saß ich da und dachte, wow, das ist jetzt mein letzter Flug in roter Jacke.» Bähr spielt in der Serie die Notärztin Katharina Strasser. Die 18. Staffel ist seit dieser Woche in der ZDF-Mediathek und startet kommende Woche im Fernsehen.

Die Fans reagierten auf Instagram traurig auf Bährs Abschied. «Das ist mit Abstand die traurigste Entwicklung, die diese Serie je genommen hat», schrieb eine Userin. «Ich kann mir die Bergretter ohne Luise eigentlich gar nicht vorstellen», schrieb eine andere, die sich aber zugleich auf viele neue Rollen mit der Schauspielerin freut.