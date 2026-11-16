Makatsch: «Man wird ja hoffentlich nach hinten raus weiser»

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Heike Makatsch hat nach eigenen Worten keine Angst vor dem Älterwerden. In der neuen Folge des Podcasts «Mit den Waffeln einer Frau» spricht sie über Schönheitsideale, die Wechseljahre und ihre berufliche Zukunft. Während andere Frauen versuchten, die Zeit anzuhalten, wolle sie lieber mit ihr gehen, sagte Makatsch einer Mitteilung zufolge in dem Gesprächspodcast, der von Barbara Schöneberger moderiert wird.

Schönheitsoperationen und bearbeitete Bilder sieht sie demnach kritisch. Frauen sollten nach ihrer Auffassung deutlich selbstbewusster altern. Die Wechseljahre hätten einen zu Unrecht schlechten Ruf: «Man wird ja hoffentlich nach hinten raus immer weiser», sagte sie.

Auch beruflich kann sich Makatsch einiges vorstellen, ein eigenes Restaurant etwa - aber möglichst ohne Zahlen, Lizenzen und Businessplan. Sollte sie irgendwann ganz aus dem Rampenlicht verschwinden, wäre das kein Weltuntergang, sagte Makatsch: «Ich glaube, ich könnte mich auch gut zurückziehen.» Sie werde immer weich fallen, weil es viele Dinge ganz abseits des Scheinwerferlichts gebe, die sie erfüllten.

In der Podcast-Folge erzählt Makatsch den Angaben zufolge auch, warum ein Hypnoseversuch bei ihr scheiterte, warum ihre Nähmaschinen nur noch Schlaufen produzieren und warum zu Hause ständig Nudeln auf dem Tisch stehen.