Los Angeles (dpa) - Die im August gestorbene Country-Legende Dolly Parton hat posthum drei Grammy-Nominierungen erhalten. Ihre Patentochter, Pop-Star Miley Cyrus (33), freute sich in einem Instagram-Post über die gemeinsame Nominierung mit «Tante Dolly» für den Song «Light of a Clear Blue Morning». An dem Lied, das Siegchancen in der Wettbewerbssparte «Beste Country Darbietung» eines Duos oder einer Gruppe hat, wirkten neben Parton und Cyrus auch Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire mit.

Dies sei eine wunderschöne Art, Dolly Partons «riesiges Herz» zu ehren, sagte Cyrus über die Nominierung. Mit Einnahmen von dem Lied sei die Krebsforschung an einem Kinderkrankenhaus unterstützt worden - «eine Herzensangelegenheit» für Parton. «Ich vermisse ihre Anrufe an großen Tagen wie diesem, aber ich spüre sie in jedem Moment», so Cyrus. «Liebe dich, Tante Dolly.»

In der Sparte «Beste Country-Darbietung» eines Duos oder einer Gruppe wurde Parton ein weiteres Mal nominiert - für ihre Zusammenarbeit mit der Zac Brown Band an dem Song «Butterfly». Gewinnchancen hat sie auch für die Hörbuch-Aufnahme ihrer Memoiren «Star of the Show: My Life on Stage».

Enge Beziehung seit dem Babyalter

Parton war im vorigen August im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Die «Jolene»-Sängerin begleitete Cyrus seit dem Babyalter als Patentante. Parton war mit dem Vater des Popstars, Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus, gut bekannt. Sie spielte einige Male in der Teenie-Serie «Hannah Montana» mit, durch die Miley Cyrus früh berühmt wurde. Mit ihrer Patentochter stand Parton auch gelegentlich singend auf der Bühne.

Die Grammys sollen am 7. Februar 2027 in Los Angeles verliehen werden. Die Recording Academy hatte die Nominierungen für die 69. Auflage der begehrten Musikpreise am Montag (Ortszeit) verkündet. Spitzenreiterin ist die britische Sängerin Raye mit elf Nominierungen, gefolgt von Rosalía mit neun Nominierungen, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers mit jeweils sieben sowie Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean mit jeweils sechs Nennungen.