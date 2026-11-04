Mit schwarzer Kapuze: Bob Dylan trifft Papst im Vatikan

Rom (dpa) - Musiklegende Bob Dylan hat Papst Leo XIV. im Vatikan besucht. Mit einer schwarzen Kapuze auf dem Kopf und einem Schirm ausgestattet traf Dylan (85) den Pontifex (71) im Apostolischen Palast. Wie das Nachrichtenportal «Vatican News» berichtete, bot das Treffen der beiden gebürtigen US-Amerikaner Anlass für ein kurzes Gespräch, sie tauschten auch Geschenke aus.

In den sozialen Medien sorgte Dylans Outfit für Gesprächsstoff. Auf den Fotos des Treffens ist er ganz in Schwarz gekleidet zu sehen. Über einem Basecap trägt er eine Kapuze, dazu Lederhandschuhe und stets einen Schirm in der Hand.

Papst zitierte Dylan in Vorwort für Buch

Dylan - mit bürgerlichem Namen Robert Allen Zimmerman - hält sich derzeit für seine Konzerttournee «Rough and Rowdy Ways» in Rom auf. Was die beiden besprochen haben, ist nicht bekannt. Nach Angaben von «Vatican News» überreichte Leo dem Musiker einen Rosenkranz, Dylan hingegen schenkte dem Oberhaupt der katholischen Kirche ein Exemplar seiner Autobiografie.

Erst in diesem Juli zitierte Leo in dem Vorwort eines Buches über Krieg und Frieden überraschend Zeilen aus Dylans Antikriegsgedicht «Go Away You Bomb». Das Werk entstand 1963 während der Phase des Kalten Krieges und war lange unveröffentlicht. Der Papst nutzte die Verse im Zusammenhang mit einem Aufruf gegen die globale Aufrüstung und die nukleare Bedrohung.