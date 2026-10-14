Monica Lierhaus will nach Sturz bald wieder vor die Kamera

Hamburg (dpa) - Fernsehmoderatorin Monica Lierhaus (56) geht es nach einem Sturz in ihrer Wohnung eigenen Worten zufolge inzwischen wieder besser. «Ich bin in meiner Wohnung unglücklich gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen», sagte sie der Zeitschrift «Bunte». «Inzwischen geht es mir schon wieder viel besser.» Der Bruch sei gut verheilt. «Ich mache Reha-Maßnahmen und werde Ende Oktober, wenn alles so gut weitergeht, vor die Kamera bei RTL zurückkehren. Ich benötige auch keine Krücken mehr.»

Lierhaus ist seit 2023 für RTL im Einsatz. In den Jahren davor hatte die Sportmoderatorin vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 in einer Hamburger Klinik hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Die Ärzte sagten ihr, dass sie nie wieder werde laufen können. Doch Lierhaus kämpfte sich damals zurück. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die «Sportschau» in der ARD moderiert.