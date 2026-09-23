Neue Zugabe: Taylor Swift überrascht Fans mit Zusatztracks

Los Angeles (dpa) - Taylor Swift will knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres erfolgreichen Albums «The Life of a Showgirl» eine Zugabe herausbringen. Die erweiterte Fassung soll am 25. September erscheinen und vier zusätzliche Songs enthalten, teilte die US-Sängerin auf Instagram mit. Die neuen Titel auf «The Life of a Showgirl: The Encore» seien bei einem Treffen mit den Produzenten Max Martin und Shellback in Schweden entstanden.

«Vor etwa einem Jahr habt ihr etwas wirklich Unfassbares geschafft. Etwas, das mich völlig umgehauen hat … Ihr habt „The Life of a Showgirl“ zur erfolgreichsten Album-Eröffnungswoche aller Zeiten verholfen.» Sie sei nach Schweden gereist, um den Erfolg gemeinsam mit Max und Shellback zu feiern, schreibt Swift weiter: «Aber dort gab es ein Studio, und wir taten das, was wir immer tun, wenn wir irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs.»

Die Sängerin widmete die neuen Titel ihren Fans und begründete sie mit deren Begeisterung für das Album. «Ich hoffe, ihr liebt sie, denn sie sind aus purer Dankbarkeit für eure Begeisterung und euren Jubel über das Album entstanden, das wir gemacht haben.»

Das zwölfte Studioalbum war kommerziell äußerst erfolgreich

«The Life of a Showgirl» ist das zwölfte Studioalbum der US-Sängerin und am 3. Oktober 2025 erschienen. Es entstand während ihrer «Eras Tour» und wurde in Zusammenarbeit mit Max Martin und Shellback aufgenommen. Swift flog zwischen den Europa-Terminen ihrer Tournee mehrmals nach Schweden, um an dem Album zu arbeiten. Sie beschrieb die Entstehung so: «Ich habe buchstäblich das Leben eines Showgirls gelebt.»

Das Album umfasst zwölf Songs, darunter Titel wie «Elizabeth Taylor», «Eldest Daughter», «Honey» und «The Fate of Ophelia». Das titelgebende Stück «The Life of a Showgirl» ist ein Duett mit Popstar Sabrina Carpenter.

Eigentlich hatte Swift weitere Titel zum Album ausgeschlossen

«The Life of a Showgirl» war kommerziell äußerst erfolgreich: Es stellte mehrere Rekorde in Deutschland auf, darunter die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit 25 Jahren. Swift platzierte acht Songs gleichzeitig in den deutschen Top 10 der Single-Charts. Das Album führte 2025 die offiziellen deutschen Album-Jahrescharts an.

Vor der Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums hatte Swift noch betont, die Platte werde genau zwölf Songs umfassen. Weitere Titel oder Bonus-Tracks schloss der Popstar in einem Podcast im August 2025 ausdrücklich aus. Swift erklärte damals, das Album sei als fokussiertes, geschlossenes Konzept angelegt, bei dem die zwölf Songs zusammen ein stimmiges Ganzes bildeten.