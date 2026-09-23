Oasis kündigt Zusatzkonzert in München an

München (dpa) - Die Britpopband Oasis hat im Rahmen ihrer Tour im kommenden Jahr ein zusätzliches Konzert in München angekündigt. Die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher tritt demnach «aufgrund der enormen Nachfrage» neben dem 2. und 3. Juli 2027 auch am 6. Juli in der Allianz Arena auf, wie die Band in den sozialen Medien mitteilte. Auch im englischen Knebworth kündigte sie zwei weitere Auftritte sowie in Rom ein Zusatzkonzert an.

Vergangene Woche hatte die Gruppe um die bekannten Gallagher-Brüder eine Tour durch Großbritannien, weitere europäische Länder und die USA zwischen Mai und September 2027 bekanntgegeben. Ihr bislang letztes Konzert in Deutschland hatte Oasis im Juli 2009 beim Melt-Festival in Sachsen-Anhalt gegeben.

Oasis-Fans mussten sich bis zum 17. September für die Tickets auf der Webseite der Band registrieren. Per Zufallsprinzip ausgeloste Anhänger erhalten in den kommenden Tagen per Mail einen individuellen Code, mit dem die heiß begehrten Konzertkarten ergattert werden können.

2025 hatten sich Liam und Noel Gallagher für eine Reunion-Tournee zusammengefunden. Das langersehnte Comeback der über Jahre zerstrittenen Brüder war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren war Oasis mit «Definitely Maybe» bekanntgeworden. Spätestens die zweite Platte «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte die Gruppe weltberühmt.