Neuer Fehler in Urkunde bremst Toscanos Einbürgerung

Mainz (dpa) - Die Jahrzehnte herbeigesehnte Einbürgerung des Filmemachers und Fotografen Luigi Toscano hat wieder einen Dämpfer bekommen. Der Grund: ein erneuter Fehler in der Geburtsurkunde, die der 1972 in Mainz geborene Italiener dafür benötigt.

Dabei hatte der Mainzer Oberbürgermeister dem 54-Jährigen erst am Donnerstag eine Korrektur seiner Geburtsurkunde überreicht. In dieser war Toscanos eigener Name berichtigt worden.

In diesem neuen Dokument sei nun jedoch der Nachname seiner Tochter falsch geschrieben worden, sagte Toscano der Deutschen Presse-Agentur. «Somit kann ich dieses Dokument nicht verwenden, um eben den Antrag zu stellen, um deutscher Staatsbürger zu werden.»

Die Urkunde müsse von der Stadtverwaltung Mainz korrigiert und beglaubigt werden. «Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen sich das jetzt noch mal oder sogar Monate verzögert. Am gewissen Punkt ist es halt ziemlich frustrierend.»

«Keinen erreicht»

In seiner ursprünglichen Geburtsurkunde enthielt Toscanos Name gleich drei Fehler: Danach hieß er «Luiggi Toskana». Mit Hilfe seines italienischen Reisepasses, einer Familienstandregisterbescheinigung für im Ausland ansässige Italiener sowie weiterer Urkunden hätten diese Fehler schnell berichtigt werden können, hatte der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) bei der Übergabe der korrigierten Version erklärt.

Doch nun entdeckte der Fotograf wieder einen Fehler: Er habe versucht, bei der Stadtverwaltung anzurufen, sagte Toscano. «Aber ich habe keinen erreicht.»

Projekt mit Porträts von Holocaust-überlebenden

Toscano lebte bis Mitte der 1980er Jahre in Mainz. Er ist international bekannt. In seinem Projekt «Gegen das Vergessen» porträtierte er Holocaust-Überlebende und machte deren Lebensgeschichten sichtbar. 2021 ernannte ihn die Unesco zum «Artist for Peace».

Ohne die Korrektur der Geburtsurkunde könne sein Einbürgerungsverfahren in Mannheim nicht abgeschlossen werden, hatte Toscano zuletzt erklärt. Der Fotograf lebt seit 2000 in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs.