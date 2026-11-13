 Zum Hauptinhalt springen
Menü

Teilen:

KI-Tools:

Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden

Vor Jahrzehnten schenkte sie ihrem Millionenpublikum Ohrwürmer wie «Complicated». Jetzt freut sich Avril Lavigne über ein ganz anderes Glück.

ANTENNE BAYERN ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG ANTENNE BAYERN Logo
Avril Lavigne Jordan Strauss/AP/dpa

Washington (dpa) - Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden. Die 42-Jährige schrieb auf ihrem Instagramprofil, dass ihre «Prinzessin» angekommen sei. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die kanadische Sängerin ein Baby in ihren Armen hält.

Auf einem weiteren war eine Babyhand von elterlichen Händen umschlossen und ein drittes Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei Paar Schuhe auf einem Skateboard drapiert - was Vater, Mutter und Kind darstellen soll.

Lavigne feierte in den 2000er Jahren große Erfolge mit Pop-Rock-Punk-Songs wie «Complicated», «Sk8er Boi» und «I'm with You», die zu Ohrwürmern wurden.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-992720/1