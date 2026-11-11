Preisdeckel für Konzerttickets? - Top-Jurist hat Bedenken

Berlin (dpa) - Mit einem Preisdeckel will Justizministerin Stefanie Hubig gegen teils horrende Preise für Konzert- und Sportevent-Tickets auf dem Zweitmarkt vorgehen – doch ein Gutachten stellt das Vorhaben nun infrage. Die geplante Preisdeckelung sei völlig aus der Luft gegriffen, sagte der Verfasser des Gutachtens und Ex-Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, am Dienstag bei der Vorstellung des Dokuments. Das Gutachten wurde von der «Allianz fairer Tickethandel» in Auftrag gegeben, deren Mitglieder Online-Marktplätze betreiben.

Laut Kirchhof beschränke das geplante «Ticketschutzgesetz», dessen Entwurf Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) diese Woche laut Medienberichten vorgelegt hat, die Zweitverkäufer in ihrer Berufsfreiheit.

Der Vorstoß aus Hubigs Ministerium, in dessen Zuständigkeitsbereich auch Verbraucherschutz fällt, sieht demnach unter anderem einen maximalen Gewinn von 20 Euro oder 20 Prozent vom Originalpreis vor, der beim Weiterverkauf künftig erzielt werden darf. «Wenn das nach Karlsruhe kommt, da werden die Richter und Richterinnen genau danach fragen: Wie kommen Sie auf diese Zahl?», mahnte Kirchhof.

Ticketzweitmarkt nur Teil des Problems

Der Gesetzgeber müsse außerdem beweisen, dass der Ticketzweitmarkt nicht nur in Einzelfällen zu teuren Preisen führe, sondern die Preise strukturell überhöhe. Dafür fehlten aber ausreichende Anhaltspunkte, sagte Kirchhof. In dem Gutachten heißt es dazu wörtlich: «Einzelfälle von anekdotischer Evidenz

rechtfertigen keinen generell wirkenden Eingriff durch Gesetz, sondern

erfordern Einzelkontrollen.»

Auch, dass sich die Deckelung an dem Preis orientieren soll, der auf dem Erstmarkt aufgerufen wird, sei verfassungswidrig. Denn auf diese Weise werde die Grundrechtsausübung des Zweitvermittlers «in das Diktat» des Erstverkäufers gegeben, heißt es in dem Gutachten.

Statt einer einseitigen Regulierung des Ticketzweitmarkts fordert die «Allianz fairer Tickethandel» eine ganzheitliche Betrachtung des Ticketmarkts. Etwa brauche es mehr Transparenz über Ticketkontingente, eine einheitliche Verifizierbarkeit von Tickets und ein Verbot von Bots, mit Hilfe derer die Originaltickets in Sekunden aufgekauft würden.

Kulturbranche fordert mehr Regulierung

Im Mai hatten 200 Kulturschaffenden die Bundesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, den Ticketzweitmarkt zu regulieren. Zu den Unterzeichnern zählten Musiker wie Nina Chuba, Die Toten Hosen, Die Ärzte und Kraftklub. Die teilweise absurden Preise, die in Ticketbörsen für begehrte Musik- oder Sportveranstaltungen aufgerufen würden, schädigten den Ruf der Branche, hieß es dort.

Andere Länder regulieren stärker

In anderen Ländern gebe es längst Gesetze gegen die Abzocke auf dem Ticketzweitmarkt, sagte Hubig der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Das ist fair, verständlich und leicht zu kontrollieren.» Ihr Ziel sei es, dass «das Gesetz noch vor dem nächsten Sport- und Konzertsommer in Kraft treten kann».

In Frankreich etwa sei der nicht autorisierte gewerbliche Weiterverkauf von Tickets ohne Zustimmung des Veranstalters gesetzlich untersagt und könne sanktioniert werden, erklärte die Juristin und Expertin für Ticketvertrieb, Sylle Schreyer-Bestmann, der dpa.

Auch in Belgien ist die Regulierung der Expertin zufolge vergleichsweise streng. Zulässig bleibt grundsätzlich der private Weiterverkauf zum Originalpreis oder lediglich mit sehr begrenzten Aufschlägen. Damit soll verhindert werden, dass Tickets primär als Spekulationsobjekte genutzt werden.