Goldie Hawn: Elvis Presley verglich mich mit Küken

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn erzählt von ihrer schrägen ersten Begegnung mit Musik-Legende Elvis Presley. Als sie einmal im selben Fernsehstudio gewesen seien, sei sie zu ihm gegangen und habe «Hallo» gesagt, erzählte die 80-Jährige in der «Jennifer Hudson Show». «Er fasste mir in die Haare und meinte: "Du siehst aus wie ein frisch geschlüpftes Küken!"», schildert Hawn und lacht. «Ich sagte: "Oh, danke!"»

Wie Hawn erzählt, hatte sie zu der Zeit Auftritte in der Klamauk-Sendung «Rowan & Martin's Laugh-In», welche ab 1968 lief. 1969 bekam sie eine Rolle im Film «Die Kaktusblüte» und gewann damit mit 25 Jahren auf Anhieb den Oscar als beste Nebendarstellerin.

«Er war so wunderschön»

An den «King of Rock 'n' Roll», der 1977 im Alter von 42 Jahren starb, erinnert sich Hawn als einen «ganz wunderbaren, wunderbaren Menschen». Einmal habe Elvis sie und ihren Vater mehrere Wochen in seiner Suite wohnen lassen, erzählt sie. «Er war so wunderschön, dass er einem buchstäblich den Atem raubte. Er war so gut aussehend.»

Hawn verrät in dem Interview außerdem ihren ungewöhnlichen Aufbewahrungsort für ihren Oscar: «Ich bewahre ihn in meinem Badezimmer auf», erklärte sie. Es sei ihr egal, wer die Trophäe sehe. «Er ist einfach nur für mich da.» Es gefalle ihr einfach, «zu wissen, dass ich ihn habe».